Bientôt des taxis volants dans le ciel de Singapour

Présenté au salon des mobilités urbaines Autonomy à Paris, le taxi volant électrique Volocopter, de la marque éponyme, sera testé au second semestre 2019 à Singapour. Il s'agit de la deuxième ville à tester le Volocopter après Dubaï en septembre.



"Dubaï est très intéressée par la mobilité aérienne, mais pour nous il est très important de faire des tests ailleurs, dans d'autres conditions climatiques", a expliqué à l'AFP Fabien Nestmann, directeur des affaires publiques chez Volocopter. "Ce taxi, pouvant transporter un pilote et un passager, pourrait être commercialisé "en 2022-2023 en fonction du développement final et des certifications", a-t-il ajouté, en précisant que l'engin ne sera pas vendu aux particuliers.

La deuxième version du prototype est testée actuellement à Dubaï, alors qu'une troisième génération permettant l'emport de bagages est encore en développement. Les normes de cet engin doivent encore être certifiées par l'Agence européenne de sécurité aérienne (Aesa).

Bientôt des voitures volantes

Comme l'illustrent les tests grandissants du Volocopter, d'autres acteurs travaillent sur des projets de taxi volant, dont le groupe industriel britannique Rolls-Royce, Safran en France, Airbus, Honeywell aux Etats-Unis, Uber ou le Chinois Ehang.



Ces derniers mois, des dizaines de jeunes entreprises et des groupes aéronautiques ont dévoilé des prototypes plus ou moins aboutis. S'il ne s'agit pas encore de "voitures volantes" à proprement parler, mais plutôt de drônes ou "mini-hélicoptères", les spécialistes les voient se généraliser dans les prochaines années. Les voitures volantes n’ont jamais paru aussi près de révolutionner le monde des transports

