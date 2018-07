Bientôt des tatouages sentinelles de notre santé

publié le 31/12/2017 à 08:52

Des chercheurs du Massachusetts Institute of Tehnology travaillent sur des tatouages capables de prédire un changement dans notre état de santé. Bien qu'on ne soit qu'au début des recherches, le projet a de quoi impressionner.



Ces chercheurs ont mis au point plusieurs types d'encres qui ont la particularité de changer de couleurs en fonction de notre état de santé. Elles interagissant avec le liquide interstitiel. C'est un liquide composé à 90% d'eau qui se trouve entre nos cellules et les capillaires sanguins, nos vaisseaux les plus fins et les plus petits. Dès qu'il y a un changement dans la chimie de notre corps, l'encre change de couleur.

Par exemple, une encre vert sombre devient vert intense si il y a trop de sodium dans le corps. Une autre passe du rose au violet si le corps est trop acide ou encore une troisième passe d'un bleu/vert au marron en cas de hausse de la glycémie, une indication évidemment précieuse pour les diabétiques.

Pour l'instant, ces recherches sont encore très perfectibles. Ces encres n'ont été testées pour l'instant que sur de la peau de porc mais les résultats sont très encourageants. Les encres changent vraiment de couleur. Cependant les chercheurs ne crient pas victoire tout de suite et précisent qu'aujourd'hui on n'a pas la précision d'une véritable analyse sanguine.



Parallèlement, d'autres études sont menées sur des tatouages "vivants" fabriqués grâce avec une imprimante 3D. Ils ont imprimés sur la peau des tatouages à base d''un gel qui contient des bactéries. Elles ont la particularité de changer de couleur notamment au contact de polluants ou lors de changements de température.



Pour leurs expériences, les chercheurs ont d'ailleurs dessiné une sorte d'arborescence sur la peau avec 3 bactéries différentes qui ont toutes changé de couleur en présence de polluants.