publié le 28/09/2016 à 09:45

François Lenglet s'est rendu chez une de ces innombrables start-up californienne, dans le quartier de Soma, à San Francisco. Un gigantesque garage désaffecté, avec des enseignes de métal dévorées par le temps. "Une fois le rideau de fer soulevé, je me suis trouvé comme dans le laboratoire de Q, l'ingénieur de James Bond qui prépare toujours des gadgets", dit le journaliste. Des camions flambant neufs, bardés de capteurs électroniques, avec des techniciens accrochés à la carrosserie à régler ces joyaux technologiques. C'est le siège de la société Otto, qui a inventé le camion sans pilote humain. Au fond du garage, une armée de de programmeurs qui travaillent sur leur écran. D'un côté les moteurs ; de l'autre, les ordinateurs.



Selon Otto, dans quelques années, on conduira un camion exactement comme on pilote un avion, en se fiant au système de conduite automatisée, avec un opérateur pour superviser. Il faudra donc toujours des hommes, mais avec un job différent. Cela fonctionne déjà. Deux camions à pilote automatique circulent déjà sur les autoroutes de Californie et du Nevada. L'entreprise vient de se faire racheter par Uber, le leader mondial du transport de personne en voiture, pour plusieurs centaines de millions d'euros. Une somme énorme, pour une entreprise qui a été créée il y a quelques mois seulement, par quatre mordus de technologie, dont une jeune femme française.

En France, un inventeur qui ne réussit pas tout de suite ne trouve tout simplement plus d'argent Partager la citation





Uber considère qu'il y a là l'une des meilleures technologies de conduite automatisée au monde. L'entreprise pense que dans le futur, le transport urbain sera largement opéré de cette façon. Les voitures, bien sûr, mais aussi les transports en commun, qui profiteront de cette technologie. Ce sont donc tous les chauffeurs, quel que soit leur véhicule, qui sont concernés. Claire Delaunay, l'une des quatre fondatrices, supervise justement la conception technique du système de pilotage. Elle a 37 ans. Elle est originaire de Montpellier. Elle a été formée et a travaillé en France, elle a par exemple enseigné à l'école des Mines de Paris, avant de s'établir ici il y a six ans.

N'aurait-elle pas pu monter cette entreprise en France ? C'est bien sûr la question que François Lenglet lui a posée. Elle lui a répondu sans détour : "non". Pas du tout pour des raisons fiscales ou réglementaires, mais parce que, dit Claire Delaunay, "ici on peut se tromper et recommencer". En France, un inventeur qui ne réussit pas tout de suite ne trouve tout simplement plus d'argent. Il reste en Californie, la mentalité des chercheurs d'or. C'est en effet ici qu'a eu lieu, il y a plus de 150 ans, la fameuse ruée vers l'or. L'esprit de ces pionniers a survécu. Il s'échauffe désormais non plus avec le métal jaune, mais avec le silicium, l'or des temps modernes, qui permet de fabriquer des composants électroniques. D'où le nom de Silicon Valley.