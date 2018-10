Bientôt des bus autonomes à Paris ?

publié le 22/10/2018 à 14:57

La RATP veut faire circuler l'an prochain des bus autonomes sur la ligne 393 de Paris, a annoncé vendredi 19 octobre la directrice de l'innovation, Marie-Claude Dupuis. "Ce qu'on espère faire (...), c'est tester tous les prototypes, avec différents niveaux d'autonomie" - et jusqu'à l'automatisme total, en collaboration avec l'autorité régionale Île-de-France Mobilités, a-t-elle précisé.



La RATP compte offrir un "terrain de jeu pour tous les constructeurs de bus, en conditions réelles et avec un vrai service commercial", sur la ligne 393 qui relie Thiais à Sucy-Bonneuil (Val-de-Marne) et transporte plus de 20.000 voyageurs par jour. Cette ligne est en site propre : "Il y a quand même des carrefours et des feux rouges, mais elle est protégée", si bien qu'"on atteint des vitesses beaucoup plus grandes" que sur le reste du réseau, a-t-elle relevé.

Il restera un chauffeur à bord. "On ne va pas lâcher un bus autonome dans la nature comme ça, sans précaution", a souligné Marie-Claude Dupuis.

"C'est là où les technologies, qui poussent vers plus d'autonomie, permettent d'optimiser le service, l'exploitation et donc la performance. Et en même temps, ça nous permet de travailler avec nos personnels pour voir comment on améliore la qualité du service", a-t-elle ajouté. La RATP a déjà transporté plus de 80.000 personnes dans diverses expérimentations de navettes autonomes à Paris, Austin (États-Unis), Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) et Bruxelles.