La mission BepiColombo prévoit d'envoyer vendredi 19 octobre, dans la nuit, deux sondes vers la planète Mercure. Avant d'atteindre leur orbite, les deux sondes devront voyager sept ans et parcourir 9 milliards de km.



"BepiColombo viendra comme un chevalier blanc, avec de meilleures données, plus précises", se réjouit Alain Doressoundiram, astronome de l'Observatoire de Paris. Les deux sondes, l'une de l'Agence spatiale européenne (Esa), l'autre de l'Agence japonaise d'exploration aérospatiale (Jaxa) décolleront de Guyane, à 22h45 heure locale (03h45 heure de Paris).

Seize instruments seront répartis à bord afin d'analyser la formation des planètes rocheuses. "Pour comprendre la formation de la Terre, il faut comprendre la formation des planètes rocheuses (Mercure, Vénus, le Terre et Mars, ndlr) dans son ensemble. Or, Mercure se démarque de ses consœurs", explique l'astronome.

Une planète pas comme les autres

La planète Mercure est la plus proche de notre Soleil, à 57.910.000 km de distance. Avec un diamètre de 4.879 km (contre 12.756 km pour la Terre), Mercure est la plus petite planète rocheuse du système solaire. Son volume, 17 fois inférieur à celui de la Terre, en fait un planète "anormalement" petite, selon Pierre Bousquet, chef de projet au Cnes.



Cette particularité laisse penser que, dans sa jeunesse, Mercure a dû être percutée par un gros objet. "Un énorme cratère visible à sa surface pourrait être la cicatrice de ce cataclysme", raconte encore l'ingénieur.



Mercure possède de fortes variations de températures. Il fait extrêmement chaud le jour (430°C) et très froid la nuit (- 180°C), sachant que l'on ne passe de l'un à l'autre que tous les trois mois terrestres. La planète subit des vents solaires, "un flux constant de particules ionisées qui se déplacent à plus de 500 kilomètres par seconde", explique Pierre Bousquet.



Les chercheurs vont donc pouvoir étudier l'impact de ce vent (10 fois plus important que celui qui est sur Terre) sur le champ magnétique de la planète.