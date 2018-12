publié le 12/12/2018 à 20:31

L'eau est plus que présente sur la Terre, mais l'eau est aussi la première chose que l'Homme veut trouver dans l'espace, et plus précisément sur les autres corps célestes. Car, qui dit de l'eau, dit des températures adéquates et dit... des possibles traces de vie. Arrivée à destination le 3 décembre dernier, la sonde Osiris-Rex s'est placée en orbite autour de l'astéroïde Bennu après plus de deux ans de voyage.



Et après seulement dix jours sur les lieux, la sonde a réussi à faire une découverte surprenante : elle a décelé de l'eau dans la composition complexe de l'astéroïde. "Les données obtenus à partir de deux spectromètres de l'engin spatial, le spectromètre visible et infrarouge (Ovirs) et le spectromètre à émission thermique (Otes), révèlent la présence de molécules contenant des atomes d'oxygène et d'hydrogène liés, appelés 'hydroxyles'", révèle l'agence spatiale américaine dans un communiqué publié le 10 décembre.

Selon les spécialistes, ces molécules seraient "enfermées" dans des minéraux argileux, ce qui signifierait que, pour arriver à ce résultat, l'astéroïde aurait interagi avec de l'eau à un moment de son passé. Rejetant la présence naturelle d'eau sur lui, les scientifiques penchent en revanche pour la présence d'eau sur sa planète-mère. Savoir d'où il vient précisément pourrait donc nous conduire directement sur une exoplanète qui possède de l'eau.

While Bennu is too small to have free-flowing water or chunks of ice, our data suggest the asteroid’s larger parent body hosted liquid water in the distant past. It also means that mining water from asteroids like Bennu may be possible on future missions. #WelcomeToBennu #AGU18 pic.twitter.com/xMORSb7Woo — NASA's OSIRIS-REx (@OSIRISREx) 10 décembre 2018

7 km au-dessus de Bennu

Pour l'instant fixée à une distance d'environ 7 km de la surface de l'astéroïde, Osiris-Rex devrait néanmoins s'y poser avant la fin de sa mission afin de récupérer des échantillons de roche et de les ramener sur Terre. Ils permettront aux scientifiques de bénéficier d'une base de recherche plus précise pour répondre à la question de nos origines.



Osiris-Rex représente la première mission d'échantillonnage de la Nasa. Elle a pour objectif d'étudier Bennu afin d'en apprendre plus sur ses origines (et donc, sur les origines du reste de notre système solaire, dont fait partie la Terre).



Bennu gagne à être connu car il pourrait bien être à l'origine de l'extinction de la population humaine (ou au moins d'une partie) sur Terre : selon les scientifiques, il devrait s'y écraser entre 2175 et 2196. Hormis d'en savoir plus sur notre passé, les données récupérées par Osiris-Rex pourraient permettre à la Nasa de réfléchir à un moyen d'éviter le terrible impact qui attend notre planète bleue dans un siècle.