Bakou Compagnon et Nomad Play innovent dans la culture

Présenté lors du salon Futur.es (Ex Futur en Seine) le compagnon "Bakou" donne un petit coup de jeune à la lecture du soir pour les petits enfants, ceux à qui on lit des histoires pour qu'ils s'endorment. Dans la culture japonaise, "Baku" est une créature fantastique issue du folklore chinois. Elle a la particularité d'engloutir les cauchemars des enfants.



"Bakou" est un petit boîtier qu'on pose sur la table de chevet et qui va projeter sur le plafond, au-dessus du lit, des ombres chinoises au fur et à mesure de la lecture. Le papa ou la maman lit un conte sur une tablette et ces ombres chinoises apparaissent au plafond donnant vie à l'histoire que l'enfant écoute. La synchronisation se fait au rythme de la lecture.

Il y a également un habillage sonore, par exemple le bruit du vent ou des pas sur des feuilles mortes et quand l'histoire est terminée, le compagnon "Bakou" se transforme en veilleuse jusqu'à ce que l'enfant s'endorme.

À l'origine du compagnon "Bakou" on trouve un designer, Steven Gauguin. Le projet est à l'état de prototype. On devrait le trouver en magasin fin 2019 pour une centaine d'euros. Il y aura plusieurs contes disponibles gratuitement à l'achat et on pourra en acheter d'autres régulièrement.



L'application Nomad Play permet à des musiciens de jouer dans un grand orchestre tout en restant chez eux. Concrètement, sur la bande son d'un concert, grâce à son algorithme, l'application peut supprimer un instrument, par exemple le piano. Le musicien chez lui, va se mettre devant son piano, va poser sa tablette devant lui sur laquelle il y aura la partition. Il remplacera le pianiste qui jouait le jour où l'enregistrement a été réalisé.



Le son sort de la tablette mais il est préférable de connecter une enceinte qui donnera une meilleure qualité sonore. On peut également imaginer jouer à plusieurs, remplacer non seulement le pianiste mais aussi le violoniste. Mais il faut alors une bonne connexion Internet.



L'application sera disponible en octobre et pour pouvoir jouer dans un orchestre philharmonique à domicile, il faudra payer un abonnement d'un dizaine d'euros par mois qui donnera un accès illimité à des bandes sons de concerts classiques.