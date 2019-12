Avec Shopopop arrondissez vos fins de mois en livrant les courses de vos voisins

publié le 22/09/2019 à 08:30

Shopopop propose la livraison de courses entre particuliers. Vous passez commande et c'est un "shopper", un livreur qui vous apportera vos achats à domicile. Mais ce shopper n'est pas salarié de l'enseigne où vous avez fait vos courses, ni de la start-up. I est indépendant et rémunéré à la course. Il récupère vos achats, par exemple, parce que c'est sur sa route quand il rentre du travail ! C'est une sorte de covoiturage mais au lieu de transporter des humains, ce sont des sacs de course et sur des petites distance, entre 5 et 10 km.

Vous devez faire vos courses dans des enseignes partenaires de Shopopop. Ca peut-être des supermarchés qui n'ont pas leur propre service de livraison ou qui proposent le Drive. Soit vous commandez en ligne, soit vous faites vos courses en boutique mais vous choisissez de vous les faire livrer et à ce moment là, vous optez pour la livraison via Shopopop. La start-up a aussi des partenariats avec des petites boutique de centre ville - fleuristes, cavistes, pressing. La livraison coûte autour de 9 euros.

Les livreurs s'inscrivent sur Shopopop et ils ont accès aux différentes livraisons à réaliser. S'il y en a une qui leur convient, ils la choisissent et vont récupérer le paquet à transporter et l'apportent au destinataire. C'est très simple. Ils touchent entre 5 et 10 euros par course selon la distance. Ils peuvent faire leurs livraisons en voiture, à vélo, à pied. Pour chaque commande, ils ont une idée du volume à transporter et des kilomètres à parcourir.

Les livreurs sont des personnes qui souhaitent se faire un petit complément de salaire. En moyenne chaque mois, ils gagnent environ une cinquantaine d'euros. Il y a par exemple des étudiants et aussi de jeunes retraités.

Shopopop a noué des partenariats dans toute la France avec des grandes enseignes comme Intermarché, Super U ou Leclerc ainsi qu'avec des magasins de centre ville que ce soit dans les grandes agglomérations ou dans des petites villes et même à la campagne.