Avec Consult Station, la télémédecine devient réalité

publié le 24/12/2017

Les Station Consult sont des cabinets médicaux connectés, dans lesquels vous entrez en discussion avec un médecin à distance. Grâce à une webcam, vous le voyez et il vous voit. Le praticien, formé à la télémédecine peut vous ausculter et vous délivrer une ordonnance voire si la situation le nécessite, vous orienter vers un spécialiste ou un service d'urgence.



La cabine de consultation est équipée d'une douzaine d'appareils médicaux connectés. Le patient les utilise en suivant les indications du médecin. Il y a un thermomètre, un tensiomètre, ce qu'il faut pour contrôler les oreilles, les yeux, un stéthoscope. On peut également vous mesurer et vous peser. Tous ces appareils étant connectés, le médecin voit les indications et les résultats à distance.

Ces cabines de consultation sont destinées à des pathologies simples et ont vocation à être installées principalement dans des déserts médicaux. Cependant, on ne "pose" pas les cabines "comme ça" en laissant les patients se débrouiller. Il y a toujours une personne pour vous recevoir, pour ranger et nettoyer les instruments après utilisation. On peut les installer par exemple dans une mairie, une maison de retraite ou une caserne de pompiers. Mais on en trouve aussi en entreprises, à l'infirmerie. Les salariés peuvent ainsi consulter sur place.

> H4D & The Consult Station in telemonitoring mode

Le médecin, à l'issue de la consultation peut délivrer une ordonnance. Elle est imprimée directement dans la cabine tout comme le compte-rendu de l'auscultation qui est envoyé au médecin référent de la personne malade. Le généraliste qui fait la consultation n'a pas vocation à remplacer le médecin traitant.



Actuellement, la société H4D à l'origine de ces Station Consult en a installé une quarantaine en France ainsi qu'à l'étranger, notamment en Italie.