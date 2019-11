publié le 09/11/2019 à 04:30

C’est un problème technique aux conséquences pour le moins pénibles. Aux États-Unis, de nombreux clients des principaux opérateurs reçoivent depuis plusieurs jours des SMS qui leur avaient été envoyés le 14 février dernier à l’occasion de la Saint-Valentin. Ces derniers ne les avaient jamais reçus initialement et leurs expéditeurs ne savaient pas que leurs messages étaient restés lettre morte.

Comme le rapporte le site spécialisé The Verge, ces messages différés ont été reçus à la fois par des utilisateurs de smartphones Android et iOS abonnés de T-Mobile, Sprint, AT&T et Verizon mais aussi par des clients d’opérateurs régionaux. Le problème concerne la fonctionnalité SMS des smartphones et épargne des applications comme Messages d’Apple ou Android Messages.

T-Mobile a attribué le problème à un fournisseur tiers sans préciser quel service en était à l’origine. Un porte-parole de Sprint a de son côté indiqué qu’une mise à jour de maintenance avait provoqué l’erreur. La situation serait désormais revenue à la normale mais on ignore toujours pourquoi le bug a impliqué des messages échangés le soir de la Saint-Valentin.

Selon The Verge, des dizaines et des dizaines de personnes ont eu la surprise de recevoir ainsi des messages avec neuf mois de retard. Si la situation a généré une certaine confusion pour la plupart d’entre eux, elle a aussi pu réveiller des blessures passées chez des couples aujourd'hui séparés. Une personne a notamment déclaré avoir reçu un message d’un ancien petit-ami décédé, une autre d’un ami défunt.