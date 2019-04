Première photo d'un trou noir : 3 questions pour tout comprendre

publié le 10/04/2019 à 18:33

Le mystère autour des trous noirs devient plus clair. Après des années de recherche, des astronomes du monde entier réunis au sein du projet Event Horizon Telescope (EHT) ont présenté mercredi 10 avril la toute première image d'un trou noir. Elle montre celui de la galaxie M87, située à 53 millions d'années-lumière de nous. Quel est cet objet céleste qui fascine les scientifiques ?



Les trous noirs sont des objets de l'astrophysique parmi les plus fascinants. Depuis des siècles, ils sont au cœur des débats et des émois scientifiques mais personne n'avait pu apporter une preuve tangible de leur existence. Un trou noir est invisible. Il est néanmoins entouré d'un anneau lumineux qui permet de distinguer sa silhouette.

Selon la théorie de la relativité générale d'Einstein, ces "monstres" galactiques exercent une telle attraction gravitationnelle qu'ils absorbent toute la matière qui s'en approche d'un peu trop près. Toute chose qui pénètre un rayon autour du trou noir, qui s'appelle "l'horizon des événements" est destinée à y rester. Par ailleurs, de tels objets ne peuvent ni émettre, ni diffuser la lumière et sont donc noirs, d'où leur nom.

1. Comment se forme un trou noir ?

Il existe deux types de trous noirs : les trous noirs stellaires et les trous noirs supermassifs.



Le premier se forme à la fin du cycle de vie d'une étoile. Une étoile va résister un certain temps en brûlant un gaz qu'on appelle l'hydrogène. Lorsqu'elle n'a plus d'hydrogène pour résister à l'attraction, son noyau va l'aspirer. C'est là que va se former le trou noir. Ceux là sont extrêmement petits, pour les observer ce serait comme distinguer une cellule humaine sur la Lune, c'est-à-dire impossible.



Le second, lui, grossit depuis quelques 10 milliards d'années. Mais sa formation reste un mystère.

2. Où se trouvent les trous noirs ?

D'après la loi de la relativité générale d'Einstein, au sein de chaque galaxie se trouve un trou noir. Donc, il y en aurait au moins un à 30.000 années lumière de la Terre, dans la Voie Lactée. Néanmoins, on ne peut localiser un trou noir sauf s'il passe exactement sur la ligne qui relie un observateur et une étoile lointaine. Dans ce cas, l'étoile apparaîtra soudainement plus brillante.

3. Combien pèse un trou noir ?

Un trou noir possède une masse extrêmement importante dans un volume très petit. Sa densité est infinie puisqu'un trou noir peut grandir de manière illimitée. Les trous noirs stellaires sont au moins trois fois plus lourds que le Soleil. Les trous noirs supermassifs, eux, pèsent entre un million et des milliards de fois le poids du Soleil.



Le trou noir identifié et dont l'image a été capturé aujourd'hui est l'un des plus massifs. Il est 6 milliards de fois plus lourd que le Soleil. Il se trouve dans la galaxie M87, à 50 millions d'années-lumière de la Terre.