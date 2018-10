Astronaute, cosmonaute, spationaute... Quelle est la différence ?

publié le 14/10/2018 à 09:20

Tout d'abord, il faut savoir que ces mots veulent tous désigner la même chose (à savoir, les membres d'un équipage spatial) et ne reflètent aucunement des différences de compétences ou de hiérarchie. La distinction tient en fait à un détail : la nationalité.



"Spationaute", mot hybride venant du latin spatium (espace) et du grec nautes (navigateur), est employé pour les membres d'équipage européens. Les Américains, eux, désignent leurs voyageurs de l'espace par le mot "astronaute", qui vient du grec astron (étoile) et nautes. Du côté de la Russie, c'est le mot "cosmonaute" que l'on utilise. Il découle du grec kosmos (univers) et nautes.

Et si la France, la Russie et les États-Unis étaient, jusqu'à il y a peu, les principaux acteurs de la conquête spatiale, de nouveaux pays font leur apparition.

Il faudra donc s'habituer à de nouveaux mots : la Chine envoie ses "taïkonautes" (du chinois taikong, qui veut dire "cosmos") dans l'espace. Du côté indien, ils sont appelés "gaganautes", gagan signifiant "ciel" en hindi.