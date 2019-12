Astéroïde : comment dévier un objet céleste “menaçant” la Terre ?

publié le 17/12/2019 à 04:25

Comment dévier la trajectoire d'un objet céleste qui menace notre planète ? Si le risque est faible, les agences spatiales internationales réfléchissent aux meilleures parades pour éviter une dangereuse collision.

En juillet 2021, une mission menée conjointement par les États-Unis et l'Europe va tenter pour la première fois de réussir cet exploit. La mission, baptisée AIDA, devra étudier la manière dont l'impact d'un engin autoguidé sur un astéroïde va modifier son itinéraire dans l'espace.

À ce jour, en cas de chute d'un astéroïde sur terre, seules trois possibilités existent pour dévier sa trajectoire. La première consiste à maintenir un lourd vaisseau spatial qui exercera une force de gravitation à côté de l'astéroïde. Cette méthode dite du "tracteur gravitationnel" sera plus efficace contre des astéroïdes de petite taille et pour lesquels on dispose de temps pour agir.

Comment dévier un astéroïde Crédit : AFP

La seconde méthode, appelée "impact cinétique", permet de dévier la trajectoire de l'astéroïde en le percutant avec une sonde spatiale. Ce procédé, le plus avancé à l'heure actuelle, sera celui qui sera utilisé pour la mission AIDA.

Enfin, la troisième parade, la plus risquée, consiste à faire exploser une ogive nucléaire à proximité ou à la surface de l'astéroïde. L'énergie dégagée permettra alors de dévier sa trajectoire. À effet immédiat, cette technique présente toutefois un risque de dislocation si l’astéroïde est de petite taille, ce qui pourrait multiplier les possibilités d'un impact avec la Terre.

Mais de tels scénarios restent pour l'instant peu probables. Selon les astronomes, un astéroïde de plus de 10 km tombe sur Terre toutes les 100 millions d'années. S'il fait plus d'un kilomètre, cet astéroïde tombera tous les 750.000 ans et s'il mesure plus de 150 mètres, tous les 10.000 ans.