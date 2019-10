publié le 30/09/2019 à 20:03

Les AirPods sont définitivement devenus un symbole de style. Célèbres pour leur design de longs haricots immaculés discrètement logés dans le creux de l'oreille, les écouteurs sans-fil d'Apple, vendus entre 179 et 229 euros, se sont imposés au fil des ans comme un accessoire indispensable dans la panoplie du cool des jeunes urbains.

Raillés à leur lancement pour leur esthétique particulière, les AirPods ont réussi à inverser la tendance au point d'apparaître aujourd'hui comme un marqueur social générationnel copié avec plus ou moins de réussite par de nombreuses marques technologiques et désormais imité par l'industrie de la mode.

Comme l'a repéré le site américain Gizmodo, le géant britannique du prêt-à-porter favori de la génération Y Asos a lancé récemment de nouveaux bijoux pour homme qui s'inspirent fortement du produit d'Apple.

Le site de commerce en ligne, connu pour ses collections bon marché dont les pièces imitent celles des grandes marques, vend désormais un "bijou d'oreille écouteur factice" aux finitions argentées au prix de 8,49 euros. Pas de boîtier de chargement ni de deuxième écouteur ici, l'objet est purement décoratif, idéal pour finir un look, selon la description du site.

Lancés fin 2016 au prix de 179 euros, les AirPods sont les écouteurs sans-fil les plus populaires du marché, devant les Galaxy Buds de Samsung. Apple en aurait écoulé plus de quarante millions d'exemplaires en trois ans. Une version améliorée étanche et dotée d'une technologie de réduction de bruit active est attendue l'an prochain.