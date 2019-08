publié le 02/08/2019 à 08:42

Le 26 novembre 1965, la fusée Diamant décolle depuis le site d'Hammaguir dans le Sahara algérien. Elle réussit la mise en orbite du premier satellite français Astérix, faisant de la France "la troisième puissance spatiale après l'Union soviétique et les États-Unis", déclare-t-on alors.

Après l'échec du programme Europa, l'aventure spatiale française va se poursuivre au sein d'un autre programme européen. Le 24 décembre 1979, Ariane 1 décolle sous les yeux de Gérard Beaufils. Il est au Centre spatial d'Evry près de Paris, et témoigne : "C'est parti". Le lanceur décolle lui depuis la Guyane, la France tire désormais ses fusées depuis Kourou.

Avec ce tir réussi, c'est le début de la saga Ariane. Jean-Yves Le Gall, président du Centre National d'Etudes Spatiales et ancien PDG d'Ariane espace se souvient : "Ariane 1, c'était le lanceur de base. Ensuite, on a mis des petits boosters, ça a été Ariane 2, Ariane 3, puis Ariane 4 (...) une sorte de super Ariane 1, avec des propulseurs d'appoint".

Le nouveau lanceur marque un tournant : "Le premier lancement, je m'en souviens, 15 juin 1988, c'était une très forte charge émotionnelle", se remémore le président. Il évoque aussi "Ariane 5", dont le premier lancement a été effectué le 4 juin 1996, "ça ne s'est pas très bien passé", admet-il.

Mauvais départ pour le futur lanceur perrein Ariane 5

Pourtant quand Ariane 5 s'envole, tout semble se passer normalement. Pierre Kohler est en direct de Kourou : "La toute première fusée Ariane 5 s'envole dans le ciel encore gris, elle traverse un banc de nuages (...) lancement pour l'instant parfaitement réussi", concluait l'astronome. Mais finalement, le nouveau lanceur est détruit en vol, "quelques secondes seulement après son lancement".

Le tir inaugural d'Ariane 5 est un fiasco. Jean-Yves le Gall se souvient de ce moment, il suivait le décollage au Carrousel du Louvre : "On voyait sur l'écran des morceaux du lanceur qui tombaient (...) ça fait malheureusement partie de l'histoire des lanceurs (...). C'est comme la vie de tous les jours, il y a des joies, il y a des peines (...). C'est un métier difficile, lancer des fusées".

Par la suite, Ariane 5 va devenir un des lanceurs les plus fiables au monde, avec 82 succès d'affilée. Le 25 septembre 2018, le lanceur réussi son 100ème tir.

L'heure du changement face à la concurrence

> À Kourou, Ariane 5 assure avec succès son 100ème vol Crédit Image : AFP | Crédit Média : ARIANESPACE / AFP | Date : 08/07/2019

Invité de Julien Sellier, le PDG d'Ariane Espace, Stéphane Israël, envisage la concurrence d'Elon Musk et de Space X et la prochaine retraite d'Ariane 5 : "Nous changeons parce que nous avons besoin d'un lanceur moins cher face à une concurrence qui s’accroît. Space X est très actif sur le marché commercial, ce qui lui permet d'être très agressif à l'export et donc de nous concurrencer",



Le dernier tir d'Ariane 5 depuis Kourou est prévu en 2022. La construction des premiers lanceurs Ariane 6 a commencé il y a quelques mois. Le premier tir est prévu pour le 2e semestre 2020.