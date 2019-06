Ariane 6 : dans les coulisses de la construction des 14 premiers lanceurs

publié le 10/06/2019 à 09:15

RTL vous propose un voyage fascinant dans l'Europe spatiale avec la construction des 14 premiers lanceurs Ariane 6. Ces derniers doivent remplacer les fusées Ariane 5, jugées trop coûteuses. Il faut dire que la concurrence internationale, notamment américaine avec Elon Musk, est féroce. Ces lanceurs Ariane 6 sont construits dans plusieurs pays européens, dont la France. Nous nous sommes rendus dans les Yvelines, sur l'un de ces chantiers impressionnants



L'objectif c'est une Ariane 6 qui coûte 40% moins cher qu'une Ariane 5. La traque du moindre euro commence aux Mureaux, dans la banlieue ouest de Paris. Dans ce bâtiment tout neuf, de 200 mètres de long, la méthode d'assemblage du lanceur n'a plus rien à voir avec ce qui se faisait jusqu'à maintenant.

"Tout a été pensé et conçu à l'horizontale. C'est moins cher à entretenir, à chauffer et c'est beaucoup plus facile pour les opérateurs d'y travailler que dans nos 'cathédrales' qui étaient à la verticale", explique Stéphane Israël le patron d'Ariane Espace.

L'étage de travail glissera de poste en poste toujours à l'horizontale. Il faudra entre 6 et 10 mois pour construire un exemplaire, contre 18 aujourd'hui pour une Ariane 5. Un gain de temps dû entre autre à la robotisation.

Un moteur assemblé deux fois plus vite

Cette réduction de coûts, Ariane l'applique aussi à la fabrication des moteurs de la fusée. Cela se passe à Vernon, dans l'Eure. Le nouveau moteur est assemblé deux fois plus vite que celui d'Ariane 5. En supprimant les manipulations, le moteur Vulcain d'Ariane 6 reste tout le temps au même endroit, pendu à un gros portique. Les différents opérateurs viennent y fixer les composants, dont certains comme le générateur de gaz sont fabriqués en impression 3D.



Le premier étage d'Ariane 6, équipé de son moteur, partira en Guyane au début de l'année prochaine. Il quittera les Mureaux par voie fluviale jusqu'au Havre et arrivera à Kourou après une traversée d'une dizaine de jours.

Quel est le calendrier ?

Le premier vol est toujours prévu à partir du 16 juillet 2020. Ariane 6 lancera une trentaine de petits satellites de la constellation Oneweb, deux lancements Galileo, le GPS européen, sont aussi au programme, ainsi que quelques satellites de télécommunications.



Pour être rentable, le nouveau lanceur européen devra au minimum effectuer neuf lancements par an. Quant à Ariane 5, il lui reste onze tirs à réaliser, le dernier en 2022. Ariane 6 la remplacera définitivement en 2023.