publié le 24/02/2019 à 21:29

En l'espace de quelques jours, le monde de la téléphonie est entré pour de bon dans l’ère des smartphones qui se plient en deux. Mercredi 20 février, le numéro un mondial du mobile Samsung lançait son premier smartphone pliable, le Galaxy Fold, lors d'une conférence à San Francisco, éclipsant la présentation des nouveaux fer de lance de sa gamme Galaxy. Le géant chinois des télécoms Huawei a répliqué ce dimanche 24 février, à la veille de l'ouverture du Mobile World Congress de Barcelone (MWC), en dévoilant son propre modèle pliable, le Mate X, compatible avec les futures fréquences 5G.



En raison de leurs tarifs stratosphériques - 2.000 dollars pour le Galaxy Fold, 2.299 euros pour le Mate X -, ces deux smartphones tout droit sortis d'un film de science-fiction ne s'adressent pas encore au grand public et relèvent davantage de la démonstration technologique qu'ils n'ont vocation à constituer des leviers de croissance immédiats pour Samsung et Huawei. Les deux constructeurs font passer le message au reste de l'industrie que leur capacité à innover est intacte et prennent date pour l'avenir, alors qu'il pourrait se vendre près de 250 millions de smartphones à écrans pliables en 2027.

En attendant le déploiement de la 5G auprès du grand public, pas avant 2020 en France, les smartphones pliables sont vus par les marques comme un eldorado susceptible de dynamiser un marché du smartphone saturé, en repli de 4% en 2018. Pour l'atteindre, elles vont devoir prouver que ces téléphones futuristes présentent un réel avantage sur les smartphones actuels, dont la technologie et les équipements sont arrivés à maturité depuis plusieurs années maintenant.

Un confort visuel inédit pour les vidéos et la lecture

Les visions de Samsung et Huawei s'articulent autour de la même promesse : un mobile qui tient dans la poche replié et se déplie comme un livre grâce à un système de charnière pour offrir un écran comparable à celui d'une petite tablette. Les deux appareils se distinguent cependant dans leur conception.



Le Galaxy Fold est constitué de deux écrans séparés : un petit moniteur de 4,6 pouces à l'avant et un grand écran flexible de 7,3 pouces à l'intérieur. Le Mate X n'est composé que d'une seule et même dalle souple de 8 pouces sur l'extérieur qui se divise en deux écrans de 6,6 pouces en se repliant sur elle-même.

Le Mate X de Huawei pourra jongler entre un large écran de 8 pouces et deux écrans classiques de 6,6 pouces Crédit : RTL

Replié, le Galaxy Fold proposera un petit afficheur de 4,6 pouces avec des bordures plus épaisses que sur les smartphones classiques Crédit : AFP

Ces deux appareils promettent une expérience visuelle inédite. Leur grand écran comparable à celui d'un iPad Mini offre plus de confort pour visionner des vidéos et des photos ou consulter des pages Web. Il est possible de démarrer une lecture sur le plus petit des écrans pour la poursuivre en mode tablette pour une meilleure immersion. Cela vaut aussi pour les applications. Sur scène, mercredi, Samsung a fait la démonstration de l'agrandissement d'un plan en passant du petit au grand écran du Galaxy Fold en mode navigation sur Google Maps.

De nouvelles possibilités pour le multitâche

Ces écrans sans compromis sont aussi censés redéfinir la notion de multitâche. Le Galaxy Fold peut montrer trois applications actives en même temps. Il sera par exemple possible d'afficher côte à côte une vidéo Netflix, une discussion Messenger et une page Web. Plus basique, le Mate X est pour l'instant limité à deux applications simultanés. Mais Huawei a laissé entendre qu'il devrait prendre en charge des fonctions indispensables de productivité comme le classique "glisser-déposer".

Le Galaxy Fold de Samsung peut gérer trois applications actives sur un même écran Crédit : RTL Futur

Le Mate X doit se limiter à deux applications en simultané mais prend en charge des interactions inspirées du PC. Crédit : RTL

Ces expériences devraient se rapprocher de ce qu'il est déjà possible de faire sur un iPad. Les développeurs de l'univers Android travaillent à adapter leurs applications à ces nouveaux ratios d'écran pour tirer profit de ce double, voire triple affichage. Mais toutes ne seront certainement pas optimisées au lancement des deux appareils et risquent de simplement s'afficher mises à l'échelle en plein écran.

De nouvelles possibilités pour le jeu et la photo

Parallèlement à l'avènement des débits améliorés et de la faible latence de la 5G, la multiplication des écrans devrait aussi ouvrir de nouveaux débouchés dans le jeu sur mobile. Les joueurs pourront utiliser un second écran pour profiter d'un angle de vue supplémentaire ou obtenir davantage d'informations sur leur partie en réseau. Il faut aussi s'attendre à voir éclore des fonctionnalités amusantes. Le Mate X pourra par exemple utiliser son second écran pour réaliser des selfies et permettre au sujet d'une photo de visualiser sa pose. Et de nouveaux usages devraient certainement émerger avec le déploiement du réseau 5G.

Le Mate X peut montrer au sujet la pose qu'il est en train d'adopter Crédit : RTL

Outre la question des usages, ces téléphones futuristes devront aussi répondre aux interrogations sur leur solidité. Si le Galaxy Fold protège son grand écran en le repliant à l'intérieur, au prix d'une esthétique moins léchée, le Mate X semble particulièrement sensible aux chutes et aux rayures. Huawei a présenté un étui de protection qui devrait cependant compliquer l'ouverture et la fermeture de l'appareil. Les smartphone pliable devront aussi prouver que leurs batteries sont suffisamment endurantes pour tenir la cadence face à de nouveaux schémas d'utilisation.