Après la keynote d'Apple, les prix des anciens iPhone à la baisse

publié le 13/09/2018 à 12:50

Apple a présenté mercredi trois nouvelles versions de l'iPhone, dont deux modèles très haut de gamme, l'iPhone Xs et l'iPhone Xs Max, des variantes plus sophistiquées et plus rapides de l'iPhone X dont ils reprennent les principales caractéristiques (Face ID, charge sans-fil, navigation par gestes) et le prix. L'iPhone Xs est proposé à partir de 1.159 euros en France, le prix de départ de l'iPhone Xs Max est fixé à 1.259 euros. Ils seront disponibles le 21 septembre. L'iPhone Xr, une version plus abordable aux finitions moins abouties, prépare sa sortie pour le 26 octobre à partir de 859 euros.



Apple a mis à jour son catalogue en ligne après la keynote. L'arrivée de l'iPhone Xr, de l'iPhone Xs et de l'iPhone Xs Max pousse vers la sortie l'iPhone SE et l'iPhone 6S qui ne sont plus commercialisés par le groupe sur son site. Le seul moyen de se procurer ces modèles est désormais de se tourner vers un revendeur comme Darty, la Fnac, Boulanger, CDiscount ou vers les opérateurs.

L'iPhone X retiré du catalogue

Loin d'être passé de mode, l'iPhone X 2017, présenté par Apple comme "le futur de l'iPhone" l'an passé, est aussi retiré de la vente, pour une raison évidente. Le maintenir à un prix moindre aurait directement concurrencé l'iPhone Xr, qui présente quasiment les mêmes caractéristiques, mais dont l'écran LCD coûte moins cher à produire que la dalle Oled de l'iPhone X.

En revanche, Apple continue le support de ces appareils qui bénéficieront de la prochaine mise à jour iOS 12 le 17 septembre et peuvent toujours profiter du service après-vente s'ils sont couverts par une garantie.



Après cette mise à jour, l'iPhone le plus abordable est désormais l'iPhone 7, qu'il est possible de se procurer à partir de 529 euros dans sa configuration basique. La gamme s'articule de la façon suivante :



- iPhone 7 à partir de 529 euros (32 Go)

- iPhone 7 Plus à partir de 659 euros (32 Go)

- iPhone 8 à partir de 689 euros (64 Go)

- iPhone 8 Plus à partir de 799 euros (64 Go)

- iPhone Xr à partir de 859 euros (64 Go)

- iPhone Xs à partir de 1.159 euros (64 Go)

- iPhone Xs Max à partir de 1.259 euros (64 Go).

Apple a mis à jour son catalogue après la keynote Crédit : AFP