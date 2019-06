publié le 03/06/2019 à 15:17

Comme chaque année, Apple organise sa conférence des développeurs WWDC à San José (Californie) au début du mois de juin. L'événement est inauguré par une keynote au cours de laquelle le PDG du groupe, Tim Cook, et les cadres de l'entreprise, vont passer en revue les nouveautés à venir dans les logiciels de l'entreprise.



Contrairement à la keynote de septembre, plus axée sur les nouveautés matérielles, la WWDC est l'occasion de présenter aux développeurs d'Apple et au public en général les futures fonctionnalités de l'iPhone et de l'iPad, du Mac et de l'Apple Watch.

Certaines annonces ont déjà commencé à s'éventer. On sait par exemple qu'iOS 13 devrait enfin accueillir un mode sombre et que les jours d'iTunes sont comptés. Apple devrait aussi en dire plus sur sa stratégie d'unification des applications iOS et macOS pour permettre aux développeurs de travailler sur une seule application à la fois.

La conférence inaugurale débutera à 19 heures (heure française) ce lundi 3 juin. Vous pourrez suivre toutes les annonces avec notre envoyé spécial sur place dans notre direct et sur Twitter. Apple propose aussi un flux vidéo en direct sur son site officiel à cette adresse.