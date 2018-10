Apple Watch, Galaxy Watch... Les meilleures montres connectées de la rentrée

publié le 07/10/2018 à 10:27

Le marché des montres connectées n'est pas mort. Largement dominé par l'Apple Watch, le secteur a le vent en poupe depuis plusieurs trimestres. Si les premières générations de ces produits présentaient un intérêt très limité, les constructeurs ont lancé ces derniers mois des modèles aux fonctionnalités de plus en plus poussées qui en font des accessoires bien utiles alors que les smartphones deviennent de plus en plus grands.



Avec l'intégration de puces 3G ou 4G, certaines montres offrent désormais les mêmes fonctionnalités qu'un téléphone. On peut par exemple payer ses achats, passer des appels et écouter de la musique avec l'Apple Watch et la Galaxy Watch. Les montres intelligentes mettent aussi l'accent sur les fonctionnalités médicales. Après le suivi de l'activité physique et du sport, la santé devient un enjeu marketing.

Si l'Apple Watch reste un produit élitiste, vendu 500 euros avec une connexion cellulaire, pas à la portée de tous les budgets, certains modèles offrent des fonctionnalités similaires pour des prix plus abordables. Tour d'horizon des meilleures montres connectées de la rentrée.

1 - La plus tendance : Apple Watch Series 4

L'Apple Watch met l'accent sur la santé Crédit : AFP

Toujours aussi puissante, endurante et design, la montre connectée la plus populaire au monde bénéficie d'un écran 30% plus grand lui permettant d'afficher plus d'informations sur son cadran. Indépendante de l'iPhone grâce à un module 4G, elle intègre désormais une électrode en titane pour permettre à ses utilisateurs de réaliser des électrocardiogrammes. Ce dispositif médical, approuvé aux États-Unis mais pas encore en Europe, peut ainsi détecter la fibrillation auriculaire, le trouble cardiaque le plus fréquent. Bref, un must have pour les technophiles soucieux de leur bien-être.



L'Apple Watch Series 4 est disponible à partir de 429 euros (sans connexion cellulaire).

2 - La meilleure Android : Galaxy Watch

La Galaxy Watch est vendue à partir de 329 euros Crédit : Samsung

Au format carré de l'Apple Watch, la Galaxy Watch oppose un style arrondi plus classique, probablement plus durable. Son cadran est surmonté d'une couronne rotative assurant une meilleure résistance aux coups et aux chocs en plus d'être un outil de navigation particulièrement intuitif. Personnalisable à l'envi avec de nombreux fonds d'écran, la dernière née de Samsung est surtout une montre particulièrement fluide et autonome (jusqu'à trois jours sans passer par la case recharge). Elle peut assure le suivi de plusieurs activités sportives en même temps et dispose d'un espace de stockage généreux pour embarquer sa musique partout avec soi. Mais son OS Tizen souffre d'un manque d'applications par rapport à watchOS et son assistant ne parle pas encore français.



La Galaxy Watch est disponible à partir de 329 euros.

3 - La plus discrète : Withings Steel HR Sport

Withings signe son retour avec une montre connectée hybride Crédit : Withings

Pour son retour sous son nom propre, après une incartade de deux ans sous la bannière Nokia Santé, Withings lance une nouvelle montre hybride orientée vers le sport et la santé. Sous ses airs de montre traditionnelle, la Steel HR Sport renferme de nombreux capteurs permettant de suivre l'activité physique, sportive (30 activités) et le sommeil et de recevoir des notifications sur un petit écran Oled placé à midi. On retrouve un cardiofréquencemètre au dos pour mesurer le rythme cardiaque et un suivi GPS (via le smartphone appairé). Bon point, la Steel HR Sport promet une autonomie de 25 jours quand ses concurrentes peinent à dépasser 48 heures.





La Withings Steel HR Sport est disponible à partir de 199 euros.

4 - La plus sportive : Garmin VivoActive 3 Music

La Garmin VivoActive 3 Music est étanche jusqu'à 50 mètres Crédit : Garmin

La dernière montre du champion du GPS Garmin mélange fonctionnalités sportives et connectées pour se poser en compagnon idéal des sportifs. Simple d'utilisation, endurante (jusqu'à sept jours) et étanche jusqu'à cinquante mètres, elle prend en charge une quinzaine d'activités physiques et propose une application, Garmin Connect, pour mieux se motiver au contact d'une communauté. Elle peut aussi stocker jusqu'à 500 titres en local pour écouter de la musique sans avoir son smartphone avec soi. Au-delà, elle se montre plus limitée que l'Apple Watch et les montres Android Wear. Elle ne propose pas le paiement sans contact par exemple.



La Garmin VivoActive 3 est disponible à partir de 329 euros.



La Fitbit Versa est disponible à partir de 199 euros.

6 - La plus élégante : Fossil Q

Fossil a lancé la quatrième génération de sa montre connectée Crédit : Fossil

Comme Apple, Fossil prouve qu'il est possible d'offrir de nombreuses fonctionnalités connectés dans une montre sans pour autant sacrifier son design. La marque a lancé récemment la quatrième génération de sa montre intelligente. Au menu : Wear OS, GPS, cardiofréquencemètre, paiement sans contact et charge rapide avec 24 heures d'autonomie. Deux modèles sont proposés avec cette base commune : la Q Venture, plus rutilante avec son style tout en cuir et strass, et la Q Explorist, qui fait davantage dans la sobriété. Des modèles plus onéreux sont également proposés avec des finitions Emporio Armani ou Michael Kors.



La Fossil Q Explorist et la Fossil Q Venture sont disponibles à 199 euros.