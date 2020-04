Apple va-t-il lancer un nouvel iPhone cette semaine malgré le coronavirus ?

publié le 13/04/2020 à 17:02

Affecté par la crise du coronavirus comme l'ensemble des multinationales de l'électronique grand public, Apple est déjà de retour aux affaires. Le groupe informatique américain, contraint de fermer tous ses magasins dans le monde à la mi-mars, est à la manoeuvre avec son concurrent historique Google pour soutenir la lutte contre la pandémie.

Depuis quelques jours, les ingénieurs des deux firmes développent un système commun de traçage des données des personnes malades du Covid-19 sur lequel les gouvernements ou les ONG pourront ensuite bâtir des applications pour accompagner la sortie du confinement des populations. Une façon de prendre la main sur des technologies de surveillance qui pourraient bien devenir la norme dans le monde d'après, tant qu'un traitement contre le virus n'aura pas été mis au point.

Au-delà de cette initiative, la firme de Cupertino s'interroge sur la meilleure stratégie à adopter pour renouer avec le fil de ses activités. Selon le quotidien japonais Nikkei Asian Review, Apple envisage la possibilité de différer à 2021 le lancement de son premier smartphone 5G prévu pour cet automne car la récession économique qui guette risque de nuire à la demande mondiale : les consommateurs n'auront très certainement pas l'esprit à l'achat d'un nouveau smartphone hors de prix à ce moment-là.

Un lancement fin avril ?

Dans ces conditions, le lancement le plus important de l'année pour Apple pourrait bien intervenir dans les prochains jours avec la présentation de l'iPhone 9. Selon les informations de plusieurs spécialistes de l'univers du groupe, Apple pourrait lancer le successeur de l'iPhone SE d'ici la fin du mois d'avril.

La présentation pourrait avoir lieu dès ce mercredi 15 avril avant une commercialisation en ligne le 22 avril à partir de 399 dollars (environ 480 euros en France). Contacté par RTL.fr, Apple n'a pas souhaité confirmer ces informations mais plusieurs sources ont fait état ce dernières semaines de l'entrée de l'iPhone 9 dans la phase de production de masse.

Un iPhone plus accessible pendant la crise

Même s'il peut sembler accessoire dans un monde en proie à la pandémie, ce lancement aurait plusieurs avantages pour Apple. Dans une période de l'histoire où la plupart des ménages sont contraints de se serrer la ceinture, l'iPhone 9 pourrait bien constituer l'un des meilleurs compromis du moment pour les consommateurs désireux de renouveler leur smartphone en profitant de certaines technologies de pointe pour un prix plus contenu. Il permettrait aussi à la société de maintenir une partie de ses ventes en attendant le lancement de l'iPhone 12.

Selon les derniers rapports publiés dans la presse spécialisée, l'iPhone 9 n'aura rien à envier aux smartphones les plus rapides : grâce à l'intégration de la puce Apple A13 Bionic, il proposera les mêmes performances que l'iPhone 11, ainsi que 3 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Il sera l'un des plus petits modèles du marché puisqu'il reprendra le format classique de l'iPhone 8 (4,7 pouces) avec un bouton home central équipé du capteur d'empreintes Touch ID. Il devrait être équipé d'un seul capteur photo à l'arrière et faire l'impasse sur le mode "photo de nuit", le grand angle et la reconnaissance faciale Face ID.

L'iPhone 9 devra très vraisemblablement faire face à la concurrence du Google Pixel 4a, attendu dans les prochains jours avec l'une des meilleures caméras du marché pour un prix inférieur à 400 dollars également.