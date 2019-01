Apple va baisser le prix de l'iPhone dans certains pays

publié le 30/01/2019 à 12:16

Apple a un problème avec l'iPhone. Après l'avoir porté au sommet, le smartphone emblématique du groupe californien est en perte de vitesse. La marque à la pomme a confirmé mardi 29 janvier que les ventes de fin d'année avaient été décevantes. Entre octobre et décembre 2018, il s'est écoulé 15% d'iPhone en moins qu'à la même période en 2017. Un moteur grippé qui a plombé le chiffre d'affaires du groupe, en baisse de 5% à 84,3 milliards de dollars tout de même.



Les raisons évoquées pour justifier cette contre performance sont multiples. Dans un marché complètement saturé, le manque d'innovations majeures des derniers modèles et le programme de remplacement des batteries pour 29 euros ont convaincu les propriétaires d'iPhone de conserver leur appareil plus longtemps. Tim Cook a aussi avancé le ralentissement de l'économie chinoise, la raréfaction des subventions des opérateurs et les variations des taux de conversion.

Le patron d'Apple a également admis que les prix des derniers iPhone avaient pu décourager certains acheteurs. Pour augmenter ses marges, la firme de Cupertino a pris l'habitude de relever les tarifs de ses nouveaux modèles chaque année. Une stratégie qui semble avoir atteint ses limites.

Apple va tenir compte des fluctuations du dollar

Pour relancer les ventes, le prix des iPhone vendus hors des États-Unis va donc évoluer. Tim Cook a affirmé à Reuters que les tarifs de ses produits vendus à l'international allaient être décorrélés du cours du dollars sur certains marchés. Dans certains pays, Apple n'a pas tenu compte de la baisse des devises locales par rapport au dollar, ce qui a contribué à gonfler le prix de ses téléphones.



Désormais, Apple fixera un prix propre à chaque marché, en fonction des fluctuations des devises. La réévaluation des prix devrait être effective dans les prochains jours. Le patron d'Apple n'a pas précisé les pays concernés. Mais tous les regards sont tournés vers la Chine et l'Inde, deux marchés importants où l'iPhone a accusé le coup au dernier trimestre. L'urgence semble moins de mise en Europe où l'iPhone se porte toujours bien.



Malgré ce trimestre "raté", les finances d'Apple sont toujours au beau fixe. Les ventes de Mac, d'Apple Watch et surtout de services ont compensé le manque à gagner de l'iPhone et permis à l'entreprise de réaliser un bénéfice net de quasiment 20 milliards de dollars. Aucune entre entreprise américaine ne peut en dire autant.