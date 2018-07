Apple préparerait trois nouveaux iPhone, dont un géant, pour la rentrée

publié le 27/02/2018 à 11:08

Entre les concurrents que sont Samsung, qui vient de dévoiler son Galaxy 9 et Apple, la course au marché du smartphone bat son plein. Alors que la marque sud-coréenne vient de dévoiler son dernier Galaxy S9 au congrès mondial du mobile de Barcelone le 25 février, une information du site américain spécialisé Bloomberg publiée le 26 février nous apprend que le géant à la pomme aurait pas moins de trois nouveaux iPhone dans les cartons pour la prochaine keynote, organisée à l'automne 2018.



Parmi ces trois modèles figurerait le plus grand iPhone jamais produit par le groupe informatique américain. Pour l'heure, l'appareil répond en interne au nom de code D33. Il devrait être doté d'un écran de près de 6,5 pouces, soit 16,5 centimètres, occupant toute la surface de la coque, d'après des sources proches d'Apple citées par Bloomberg. Une taille record pour un iPhone, qui devrait séduire les amateurs de phablettes - entre le téléphone et la tablette.

Deux iPhone X à écran LCD envisagés

Les deux autres modèles commercialisés par Apple seraient quant à eux plus abordables. Ces deux modèles reprendraient le design bord à bord et l'encoche de l'iPhone X, sorti en 2017. Pour réduire leur coût, Apple pourrait remplacer la technologie OLED de l'écran de l'iPhone X par du LCD, utilisé sur les iPhones 8 et 8 Plus. Les principales fonctions des smartphones d'Apple devraient également toutes êtres disponibles sur ces appareils qui tourneront sous iOS 12, prochaine mise à jour du système d'exploitation.

Si les tests de productions sont déjà en cours, les sources citées par Bloomberg précisent que ces trois projets de smartphones peuvent encore évoluer. La cause de ce revirement de situation ? Les ventes décevantes de l'iPhone X, jugé trop cher - plus de 1.100 euros - et écoulé à 77,3 millions d'exemplaires, contre les 80,2 millions prévus, rappelle Bloomberg. Contacté par le site américain, le géant à la pomme n'a pas souhaité confirmer ces informations.