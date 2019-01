et AFP

publié le 09/01/2019 à 15:38

C'est une augmentation conséquente. Apple a versé à son PDG Tim Cook 15,7 millions de dollars en 2018. C'est 22% de plus que lors de l'exercice précédent. Cette somme comprend un salaire annuel de 3 millions de dollars et un bonus de 12 millions de dollars basé sur les performances des ventes du groupe.



"Nous avons atteint un chiffre d'affaires de 265,6 milliards de dollars" en 2018 et "un bénéfice opérationnel de 70,9 milliards de dollars, chacun en hausse de 16%", explique un document interne de la marque à la pomme.

Ces résultats justifient ainsi la nette augmentation de revenu de Tim Cook. La semaine passée, le PDG avait pourtant revu à la baisse les perspectives de ventes de ses téléphones et d'ordinateurs.

"Cela dépasse le montant de la prime incitative prévue", ajoute le conseil, qui a en outre approuvé "le versement maximal de 400% de la base salariale" au dirigeant. La rémunération de Tim Cook représente ainsi 283 fois celle d'un employé moyen d'Apple, qui gagne 55.426 dollars par an (48.386 euros).



En 2017, il avait déjà perçu 12,7 millions de dollars. Comparativement Steve Jobs, l'un des cofondateurs d'Apple, ne se versait comme salaire qu'un petit dollar par an...