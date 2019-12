Apple révèle les meilleures applications de 2019

publié le 03/12/2019 à 16:20

"En 2019, les applications ont fait leur marque en reflétant l'esprit de notre société, au cœur de la culture numérique et pop", a commenté Apple sur son site. Lundi 2 décembre, la firme américaine a dévoilé les meilleures applications de l'année 2019, quelles soient sur iPhone, iPad ou Apple TV.

"Les développeurs du monde entier nous inspirent tous avec des applications innovantes qui ont le pouvoir d'influencer la culture et de changer nos vies, et cette année le prouve à nouveau. Les gagnants des meilleurs jeux et applications pour l’App Store 2019 reflètent notre désir mondial de connexion, de créativité et d’amusement", a déclaré Phil Schiller, vice-président directeur du marketing mondial d’Apple, dans un article sur le site de l'entreprise.

Pour l'iPhone, Apple récompense l'application Spectre Camera qui permet de prendre des photos en "exposition longue et intelligente". Pour 3,49 euros, les utilisateurs peuvent capturer des paysages et personnes en pose longue, puis les modifier grâce à l'intelligence artificielle.

Pour les jeux, Sky: Children of the Light, a été élu meilleure application de l'année sur iPhone. Via son service de jeux Apple Arcade, le géant mondial du numérique récompense cette fois-ci Sayonara Wild Hearts.

Sur iPad, Apple nomme comme application de l'année l'italienne Flow. Créée par Moleskine, l'entreprise de carnets de note, Flow permet de dessiner et esquisser des croquis en plus de prendre des notes.

The Explorer, la française

Enfin, sur Apple TV, l'application française The Explorer est récompensée. Créée en 2015 et dirigée par Olivier Chiabodo (ex-présentateur télé), pour 2,99 euros par mois, les utilisateurs partent à la découverte de la planète au travers de documentaires portés sur l'environnement.



BFMTV a également pu se procurer le classement des applications les plus téléchargées en France. En tête, Whatsapp, suivi d'Instagram et de Netflix puis de Snapchat, YouTube ou encore Vinted.