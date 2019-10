Apple répare gratuitement les iPhone 6S et 6S Plus qui ne s'allument plus

L'iPhone 6s et l'iPhone 6s Plus à leur lancement en 2015

publié le 07/10/2019 à 14:57

Votre iPhone 6S ou 6S Plus rencontre un problème d’allumage ? Apple va le réparer gratuitement. Le groupe informatique américain a lancé un programme de réparation visant certains modèles de ses smartphones lancés en septembre 2015 qui ne s'allument plus même lorsqu'ils sont rechargés.

"Apple a déterminé qu’il est possible que certains iPhone 6S et 6S Plus ne s’allument pas en raison d’un composant qui peut être défaillant", écrit l’entreprise sur son site. Le problème affecte les modèles les plus récents, fabriqués entre octobre 2018 et août 2019.

Les propriétaires d’iPhone 6S et 6S Plus peuvent vérifier si leur appareil est éligible à une réparation gratuite en renseignant leur numéro de série sur le site d’Apple. Ils pourront ensuite le faire réparer dans un Apple Store ou dans un centre de services agréé.

Ce programme "couvre les iPhone 6S et 6S Plus concernés durant les deux années suivant la première vente du produit", indique Apple. Mais il n'étend pas la garantie normale du produit. Les personnes ayant déjà payé pour réparer ce problème peuvent solliciter un remboursement auprès du groupe américain.

Lancés fin 2015, l'iPhone 6S et l'iPhone 6S Plus sont les derniers iPhone équipés d'une prise Jack. Ils sont compatibles avec iOS 13, la dernière version du système d'exploitation mobile d'Apple, déployée fin septembre.

