publié le 21/06/2019 à 12:47

Si vous êtes propriétaire d'un MacBook Pro à écran Retina 15 pouces acheté entre fin 2015 et début 2017, rendez-vous dans un Apple Store. Apple a annoncé dans un message publié sur son site mercredi 20 juin qu'il procédait au rappel de certains modèles de ses ordinateurs portables, dont la batterie présente un risque potentiel de surchauffe. "Apple a déterminé que, sur un nombre limité d’unités plus anciennes de MacBook Pro 15 pouces, la batterie risque de surchauffer et poser des problèmes de sécurité", écrit le groupe sur son site.

Les modèles rappelés ont pour l'essentiel été vendus entre septembre 2015 et février 2017. Pour vérifier si votre appareil est concerné, vous pouvez renseigner son numéro de série sur le site d'Apple. Le numéro de série se trouve sur le carton d'emballage et dans l'onglet "À propos de ce Mac" dans le menu Pomme dans l'angle supérieur gauche de l'écran.

SI votre MacBook Pro est éligible, Apple vous invite à prendre rendez-vous dans l'un de ses magasins ou dans un centre de service agréé par la marque pour procéder à une réparation gratuite. Le programme de rappel ne concerne que la batterie et n'étend pas la durée de la garantie limitée de votre ordinateur. Les autres modèles de la gamme ne sont a priori pas concernés par le problème. Pensez à sauvegarder vos données avant la réparation.

Ce n'est pas la première fois qu'Apple rencontre des problèmes avec la batterie de certains de ses appareils. En 2018, la firme de Mountain View avait mis en place un programme de remplacement des batteries de l'iPhone à tarif préférentiel après avoir été accusée d'avoir volontairement bridé les performances des iPhone les plus anciens. Le groupe américain propose aussi depuis plusieurs mois un programme de remplacement des claviers papillons de certains modèles de MacBook Pro.