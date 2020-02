Apple prévoit une pénurie d'iPhone à cause du coronavirus

publié le 18/02/2020 à 17:00

Coup dur pour Apple. Le groupe informatique américain a estimé lundi soir qu'il prévoyait de ne pas atteindre ses prévisions de croissance pour le trimestre qui s'achève en mars à cause de la crise liée au coronavirus. L'épidémie qui a désormais tué plus de 1.800 personnes en Chine a également grippé l'économie mondiale. L'arrêt de certaines usines et chaînes de production imposé par le gouvernement chinois impacte les plus grandes entreprises technologiques, dont Apple, qui fabrique une bonne part de ses produits en Chine et réalise 15% de son chiffre d'affaires dans le pays.

Dans ce contexte, la marque à la pomme s'attend à rencontrer des difficultés d'approvisionnement mais aussi à pâtir d'une baisse de la demande pour ses produits car tous ses magasins chinois et bon nombre de boutiques partenaires ont été contraints de baisser le rideau. Dans un communiqué publié le 17 février, le géant californien évoque même "des pénuries d'iPhone".

“Le travail reprend progressivement à travers le pays, mais nous faisons face à un retour à la normale plus lent que prévu, écrit le groupe informatique. La santé et le bien-être de chaque personne qui participe à la fabrication de nos produits sont nos principales priorités. [...] Ces pénuries d’iPhone vont temporairement affecter notre chiffre d’affaires à l’international”.

D'autres produits sont aussi impactés

Un an après un "profit warning" historique, Apple, qui misait sur un revenu compris entre 63 et 67 milliards de dollars sur le trimestre, est de nouveau victime de sa dépendance à la Chine, tant dans les ventes que pour l'assemblage de ses produits. Cette déclaration survient quelques semaines avant la prochaine conférence du groupe qui doit accoucher du lancement d'un iPhone 9 plus abordable et ajouter plusieurs produits à son catalogue.

Apple n'est pas le seul groupe à être impacté par la crise sanitaire. Si Samsung se veut résolument rassurant sur sa capacité à livrer ses nouveaux smartphones Galaxy après avoir fermé sa dernière usine dans le pays l'an passé, Nintendo a d'ores et déjà annoncé des retards de production et d'expédition pour la Nintendo Switch. Sony et Microsoft pourraient aussi voir la sortie de leurs prochaines consoles retardées à la fin de l'année.