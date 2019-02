Apple préparerait une "keynote Netflix" pour le 25 mars

publié le 13/02/2019 à 19:11

Apple devrait bientôt organiser une keynote quelque peu particulière. Selon une information de BuzzFeed News, le groupe informatique californien aurait coché la date du 25 mars pour effectuer ses prochaines annonces. Depuis 2015, la firme de Cupertino a pris l’habitude de convier les médias à un événement printanier consacré à ses tablettes iPad.



Mais contrairement aux années précédentes, la prochaine conférence devrait faire peu de cas des nouveautés matérielles pour mettre l’accent sur les services, une activité en forte croissance chez le géant californien.

En proie au ralentissement des ventes de l’iPhone en fin d’année dernière, Apple souhaite continuer à diversifier ses sources de revenus en misant sur le cloud, Apple Music ou l’App Store mais aussi en lançant de nouveaux services par abonnement, comme une plateforme de streaming vidéo ou un kiosque de presse issu d’Apple News.

Les ambitions d’Apple dans la vidéo ne sont plus un secret pour personne. La marque à la pomme pourrait profiter de l’événement de mars pour donner plus de détails sur son projet plateforme concurrente de Netflix.

Vers un "Netflix de la presse" ?

Selon les dernières rumeurs, le service pourrait prendre la forme d’une application TV sur laquelle Apple proposerait des contenus exclusifs aux propriétaires d’iPhone, d’iPad et d’Apple TV ainsi que des abonnements à d’autres services comme HBO. Le groupe aurait investi près d’un milliard de dollars dans ces programmes. Des partenariats avec Steven Spielberg et Oprah Winfrey ont été annoncés ces derniers mois. La presse américaine mise sur un lancement en avril prochain.



Apple pourrait aussi dévoiler son kiosque de presse en ligne intégré à l’application Apple News. Annoncé comme un "Netflix de la presse", ce service pourrait permettre de lire journaux et magazines de façon illimitée en échange d’un abonnement mensuel avoisinant les dix dollars. Basé sur l’application Texture, rachetée par Apple il y a un an, il serait d’abord lancé aux États-Unis, en Australie et en Grande-Bretagne.



Mais Apple va devoir donner des gages aux éditeurs. Ces derniers rechignent à laisser au groupe californien la moitié des revenus liés au service et la gestion des données des comptes des utilisateurs, conditions fixées pour intégrer la plateforme. À titre de comparaison, Apple prélève une commission de 30% aux éditeurs d’applications sur les abonnements à l’App Store.

Des nouveautés pourraient être présentées le 29 mars

Quid des nouveaux produits évoqués ces dernières semaines ? Mardi, plusieurs rapports avançaient la date du 29 mars pour la présentation de la mise à jour des AirPods, les écouteurs sans-fil d’Apple qui n’ont pas été rafraîchis depuis leur sortie en septembre 2016.



Un iPad Mini, un iPad classique, un nouvel iPod Touch ainsi que le chargeur à induction AirPower sont aussi pressentis. Apple pourrait leur réserver un chapitre leur de sa conférence fin mars ou se contenter d’une simple mise à jour de sa boutique en ligne assortie d’un communiqué de presse.