Apple pourrait ressusciter la technologie Touch ID sur l'iPhone

publié le 18/12/2018 à 20:05

Intégrée depuis peu à la gamme MacBook, la technologie Touch ID va-t-elle signer son grand retour sur l'iPhone ? Laissé de côté par Apple au lancement de l'iPhone X au profit du dispositif de reconnaissance faciale Face ID, le lecteur d'empreintes digitales lancé avec l'iPhone 5S pourrait être réintégré au produit vedette de la marque à l'avenir. Selon le site Patently Apple, le groupe informatique américain a déposé il y a quelques mois un brevet décrivant un nouveau système de déverrouillage de l'iPhone reposant sur une double authentification biométrique.



Le système s'appuierait à la fois sur Face ID et Touch ID de façon à ce que que l'une des deux technologies prenne le relais de l'autre en cas de défaillance. L'utilisateur serait dans un premier temps scanné par les capteurs laser de la caméra frontale pour déverrouiller l'appareil avec son visage.

En cas d'échec de la reconnaissance faciale (si les conditions ne le permettent pas, s'il ferme les yeux, porte certaines lunettes de soleil ou n'est pas aligné avec la caméra frontale), l'iPhone lui proposerait alors de scanner son empreinte digitale plutôt que de taper son code.



Dans le système décrit dans le brevet, Touch ID prend le relai de Face ID en cas d'échec de la reconnaissance Crédit : PatentlyApple

Avec ces solutions complémentaires, Apple pourrait relever le niveau de sécurité de ses smartphones et celle des paiements effectués via Apple Pay, réduire le risque d'usurpation d'identité et offrir plus de souplesse aux utilisateurs, qui pourraient opter pour le mécanisme moins contraignant de Touch ID en fonction des usages. Sur le plan du design, la disparition du bouton Home des derniers iPhone pourrait contraindre Apple à suivre la concurrence et incruster directement le capteur Touch ID sous l'écran, comme le proposent déjà le OnePlus 6T et le Huawei Mate 20 Pro.



Plusieurs smartphones Android proposent déjà un système de double authentification. Mais aucune marque ne dispose pour l'instant d'un système de reconnaissance faciale aussi sécurisé que celui de l'iPhone qui s'appuie sur un ensemble de capteurs infrarouge suffisamment perfectionné pour pouvoir garantir des paiements. Des journalistes américains sont parvenus récemment à tromper les systèmes de quatre téléphones Android (Galaxy S9 et Galaxy Note 8 de Samsung, LG G7 ThinQ et OnePlus 6) mais ils n'ont pas réussi à prendre à défaut celui de l'iPhone X.



Ce brevet ne signifie pas que la fonctionnalité est déjà en développement chez Apple. Les constructeurs technologiques déposent de nombreux concepts chaque année et la plupart ne voient jamais le jour.