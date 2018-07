Apple pourrait lancer de nouvelles couleurs pour l'iPhone

publié le 09/07/2018 à 11:07

Après plusieurs années à alterner entre le gris, le noir, le doré (tendant vers le rose) et le rouge, l'iPhone pourrait faire le plein de couleurs à la rentrée. Les différents rapports publiés dans la presse spécialisée dessinent les contours d'une gamme articulée autour de trois modèles : un iPhone X hérité du modèle actuel, avec un écran Oled de 5,8 pouces, un iPhone X Plus avec un écran Oled de 6,5 pouces et un iPhone X à écran LCD de 6,1 pouces, plus abordable.



Selon l'analyste Ming-Chi Kuo, cité par 9to5Mac, cette version, vendue autour de 700 euros, pourrait être déclinée dans plusieurs coloris inédits : en gris, blanc, bleu, rouge et orange. Apple répéterait ainsi la stratégie appliquée au lancement de l'iPhone 5C fin 2013. De leur côté, les iPhone X à écran Oled seraient proposés dans des coloris plus sobres. En plus de l'argent et du gris actuels, ils seraient déclinés avec des finitions or, comme le laissait déjà présager une fuite sur le site de la FCC, le régulateur américain des télécommunications mi-avril.

Des iPhone plus abordables ?

En plus de bénéficier des probables nouvelles puces conçues par Apple et de la future mise à jour iOS 12, les trois modèles devraient reprendre le design à encoche de l'iPhone X, le système de reconnaissance faciale Face ID et le système de navigation gestuel sans bouton d'accueil physique. Dans une note publiée début juin par le site spécialisé MacRumors, Ming-Chi Kuo affirmait qu'Apple pourrait adopter une stratégie tarifaire plus agressive cette année.

L'iPhone X de 5,8 pouces (la taille du modèle actuel) serait proposé entre 800 et 900 dollars. Une version Plus de 6,5 pouces pourrait coûter entre 900 et 1.000 dollars et un modèle plus abordable, équipé d'un écran LCD et non d'une dalle Oled, pourrait être lancé entre 600 et 700 dollars. Selon Ming-Chi Kuo, Apple redouterait l'impact négatif que pourrait avoir un prix trop élevé dans un marché arrivé à saturation.