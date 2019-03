Apple pourrait présenter des lunettes de réalité augmentée cette année

publié le 11/03/2019 à 17:18

Les ambitions d'Apple dans la réalité augmentée se précisent. Le patron du groupe californien, Tim Cook, a exprimé à plusieurs reprises son enthousiasme pour cette technologie futuriste qui consiste à projeter des éléments numériques dans le réel à travers la caméra d'un smartphone ou un casque connectée. Pour l'entrepreneur américain, la réalité augmentée va tout simplement "changer la façon dont nous utilisons la technologie tous les jours".



Malgré des investissements dans plusieurs entreprises spécialisées et le lancement de la plateforme ARKit, qui permet aux développeurs de concevoir des applications en réalité augmentée pour l'iPhone et l'iPad, la marque à la pomme n'a encore jamais commercialisé de produit autonome dédié à cette technologie, contrairement à Google et Microsoft qui ont tous deux lancé des casques de réalité augmentée utilisés par les professionnels.

Pour Apple, le canal le plus favorable à la démocratisation de la réalité augmentée est pour l'instant la caméra de l'iPhone. C'est par ce biais que les créatures de Pokémon Go puis les filtres de Snapchat, Instagram et Facebook ont permis au grand public de découvrir cette technologie de façon ludique. Et même si des rumeurs évoquaient l'an passé un appareil autonome doté d'un écran 8K pour chaque œil, c'est a priori avec l'iPhone que fonctionnera le premier casque de réalité augmentée de la marque.

Des lunettes connectées à l'iPhone dans un premier temps

Selon un rapport de Ming-Chi Kuo, l'analyste le mieux informé de l'univers Apple, publié sur le site de l'Economic Daily News, Apple pourrait présenter une paire de lunettes de réalité augmentée dès cet été en vue d'une commercialisation à partir du deuxième trimestre 2020. L'officialisation pourrait avoir lieu avant la fin de l'année, potentiellement lors de la conférence WWDC des développeurs organisée en juin.



Ces lunettes ne fonctionneraient pas de manière autonome. Elles utiliseraient la puissance de calcul et la connexion à Internet de l'iPhone pour afficher des informations sur les écrans intégrés dans leurs verres. De la même manière que les premières versions de l'Apple Watch, elles auraient besoin de l'iPhone pour l'essentiel de leurs fonctionnalités.



Ces annonces font écho à un brevet repéré récemment qui décrivait un casque de réalité augmentée contrôlé à partir d'un appareil doté d'une surface tactile similaire à l'iPhone. Un tel système permettrait à Apple de proposer des lunettes au design discret et agréables à porter. Mais cela représenterait aussi une charge supplémentaire pour la batterie de l'iPhone.



Elles rappellent également les informations avancées par le média américain Bloomberg il y a deux ans selon lesquelles Apple planchait sur des lunettes reliées à l'iPhone par une connexion sans-fil, capables d'afficher des notifications du smartphone, des vidéos, des informations de direction et relatives à l'environnement de leurs utilisateurs directement devant leurs yeux.

Pas encore un marché grand public

Le projet n'est pas sans rappeler les Google Glass, présentées en 2013 par Google et abandonnées deux ans plus tard en raison de problèmes ergonomiques et de leur discrétion très relative. À l'époque, Tim Cook ne s'était pas montré surpris par leur échec, les jugeant "trop intrusives alors que [Apple] a toujours cru que la technologie devait se situer en arrière-plan".



L'entrée d'Apple dans ce nouveau marché sera scrutée de près alors que les principaux acteurs peinent toujours à séduire les foules en raison du manque de confort et du prix des premiers produits. Les seuls débouchés des Microsoft Hololens et des Google Glass aujourd'hui se trouvent du côté des entreprises.