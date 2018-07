Apple pourrait mettre à jour l'iPhone SE avant l'été

publié le 29/01/2018 à 17:23

Apple pourrait donner un successeur à l'iPhone SE cette année. Selon l'analyste du site spécialisé taïwanais Digitimes Research, Luke Lin, le groupe informatique américain pourrait commercialiser un nouvel iPhone d'entrée de gamme avant l'été.



L'appareil entrerait en production lors du prochain trimestre pour un lancement entre mai et juin prochain. L'arrivée d'un nouvel iPhone SE est évoquée depuis plusieurs mois dans la presse. Mais la prudence reste de mise. Apple ne s'est jamais exprimé à ce sujet, et l'intitulé SE - pour "Special Edition" - reflète naturellement le caractère non récurrent de ce modèle.

Un iPhone d'entrée de gamme petit format

L'analyste de Digitimes est peu disert sur les caractéristiques de ce nouvel iPhone. Tout juste indique-t-il qu'il pourrait bénéficier de la charge sans-fil - ce qui sous-entend un design en verre, indispensable au fonctionnement de la charge par induction - mais qu'il ne bénéficierait pas du capteur 3D de l'iPhone X en façade.

Si Apple suit la même stratégie qu'au lancement de l'iPhone SE premier du nom, qui avait récupéré la plupart des fonctionnalités de l'iPhone 6S, la nouvelle version devrait capitaliser sur celles de l'iPhone 7, voire de l'iPhone 8.



De son côté, l'analyste de KGI Securities, Ming-Chi Kuo, n'est pas certain certain qu'Apple aura les ressources suffisantes pour mettre à jour cette gamme d'iPhone alors que trois nouveaux iPhone sont attendus l'automne prochain. L'analyste pense qu'une éventuelle mise à jour de l'iPhone SE se limiterait ainsi à l'introduction d'une puce plus rapide et la mise en place d'un tarif plus avantageux.

L'iPhone SE va fêter ses deux ans

Lancé fin mars 2016, l'iPhone SE était une façon pour Apple de compléter son catalogue en proposant un appareil à moins de 500 euros, une première pour un iPhone à l'époque, visant directement les jeunes et les acheteurs d'un premier smartphone.



Avec son écran de 4 pouces, il visait aussi le marché des petites mains désireuses de profiter de composants et fonctionnalités modernes avec un appareil compact, sans s'encombrer d'un écran XXL. L'iPhone SE n'a connu qu'une évolution en deux ans, passant de 16 à 64 Go de stockage en 2016, puis de 64 à 128 Go l'an passé.