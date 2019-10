Apple pourrait lancer un iPhone SE 2 avec le design de l'iPhone 8 en 2020

publié le 03/10/2019 à 20:10

L’iPhone SE va-t-il enfin avoir droit à un successeur ? Maintes fois évoqué ces dernières années, le retour du smartphone d’Apple au format contenu pourrait avoir lieu au premier trimestre 2020. Selon les informations de Ming-Chi Kuo, Apple prévoirait de lancer au printemps un iPhone plus abordable que le reste de la gamme doté de la plupart des caractéristiques de l’iPhone 8 et du processeur le plus récent du groupe, la puce A13 Bionic de l’iPhone 11.

Cet iPhone SE deuxième génération serait logé dans le châssis classique de l’iPhone 8. Apple passerait ainsi d’une taille d’écran de 4 pouces à une diagonale de 4,7 pouces plus importante mais toujours plus compacte que les standards actuels de l’iPhone qui débutent à 5,8 pouces. L’appareil serait doté d’une technologie d’affichage LCD et équipé du bouton d’accueil physique emblématique de l’iPhone avec un capteur d’empreintes Touch ID.

Selon les informations de l’analyste, ce nouvel iPhone serait vendu à un prix similaire à l’iPhone SE, actuellement proposé aux alentours de 480 euros. Il pousserait vers la sortie l’iPhone 8, affiché au prix de 539 euros depuis la dernière mise à jour du catalogue d’Apple.

Lancé en mars 2016, l’iPhone SE est l’un des iPhone les plus populaires de la gamme d’Apple mais ses composants commencent à être datés. Plébiscité par les utilisateurs pour sa petite taille et sa puissance, il est désormais l’iPhone le plus ancien encore éligible à la dernière mise à jour d’iOS et devrait logiquement être évincé de la liste en septembre prochain.

Son renouvellement permettrait à Apple de conserver dans son univers ses propriétaires mais aussi ceux des iPhone 6 et 6 Plus qui ne peuvent plus profiter des dernières fonctionnalités d’iOS 13, notamment son service de jeux mobiles par abonnement Apple Arcade.