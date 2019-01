Apple pourrait lancer un iPhone avec un triple capteur photo cette année

publié le 14/01/2019 à 19:35

En proie au ralentissement des ventes de l'iPhone à Noël, recul qui a entraîné la chute de son titre en bourse, Apple est attendu au rebond cet automne. D'après les informations du Wall Street Journal, le groupe informatique américain aurait déjà décidé des grandes orientations de la prochaine génération de son produit vedette, qui doit être dévoilée en septembre prochain.



Apple ne devrait pas beaucoup faire évoluer la recette. Comme cette année, trois nouveaux modèles devraient être lancés à l'issue de la keynote. Cette nouvelle gamme serait composée d'un iPhone à écran LCD légèrement plus accessible, le successeur de l'iPhone XR actuel, et de deux modèles à écrans Oled succédant aux actuels iPhone Xs et Xs Max. Selon le WSJ, il faudra patienter jusqu'à 2020 pour que l'ensemble de la gamme bénéficie de la technologie Oled.

Le modèle le plus haut de gamme du line-up aurait une particularité. Il serait équipé d'un triple capteur photo à l'arrière tandis que les autres se contenteront d'un double module. Une stratégie déjà déployée par Apple ces dernières années avec l'iPhone 7 Plus et l'iPhone 8 Plus qui bénéficiaient d'un double objectif, contre un seul module caméra pour l'iPhone 7 et l'iPhone 8.

Un triple capteur, plusieurs possibilités

Aucune précision n'a été apportée sur la technologie qui sera utilisée pour ce troisième capteur. À l'heure actuelle, le deuxième module des iPhone 7 Plus, 8 Plus, X, XS et XS Max utilise un téléobjectif à l'ouverture plus resserrée qui permet de jouer sur la profondeur de champ pour le mode portrait et de proposer un zoom optique x 2.



Apple pourrait choisir d'ajouter un module très grand angle pour les photos et de paysage, un zoom optique plus puissant, ou un capteur monochrome pour améliorer les clichés noir et blanc. Par le passé, des rumeurs ont aussi évoqué l'intégration à l'arrière d'un capteur 3D de détection de distance pour la réalité augmentée.



Cette optique supplémentaire offrirait davantage de possibilités au successeur de l'iPhone XS Max pour rivaliser avec les meilleurs smartphones Android, comme le Google Pixel 3 et le Huawei Mate 20 Pro, qui ont repoussé les limites de la photographie sur smartphone ces dernières semaines.