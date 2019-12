Apple pourrait lancer 5 iPhone l'année prochaine

publié le 06/12/2019 à 20:10

Apple pourrait commercialiser cinq iPhone en 2020 et non trois comme la marque en a pris l’habitude depuis plusieurs années. Selon les informations de l’analyste Ming-Chi Kuo, le groupe informatique californien devrait accélérer la cadence l’année prochaine en ajoutant deux modèles à son calendrier habituel. Une version modernisée de l’iPhone SE devrait ainsi être lancée dès le premier trimestre 2020 avant quatre iPhone plus haut de gamme fin septembre.

Maintes fois évoqué, le retour de l’iPhone SE pourrait avoir lieu dans les prochaines semaines. Apple souhaiterait lancer un iPhone au format contenu plus abordable que le reste de la gamme. Vendu autour de 500 euros, l’iPhone SE 2 serait doté du même châssis et du même écran LCD 4,7 pouces que l’iPhone 8. Il aurait aussi des composants plus récents, comme la puce A13 Bionic de l’iPhone 11. Cela permettrait à Apple de continuer à proposer un iPhone doté d’un bouton physique aux consommateurs qui ne souhaitent pas sauter le pas ou ne peuvent pas s’offrir l’iPhone 11.

La keynote de septembre devrait pour sa part accoucher d’un iPhone supplémentaire. Quatre modèles seraient dans les cartons d’Apple : deux dotés d’écrans OLED pour succéder à l’iPhone 11 Pro et l’iPhone 11 Pro Max et deux autres dotés d’un écran LCD pour prendre la suite de l’iPhone 11. Les deux iPhone Oled seraient toujours dotés d’un triple capteur photo mais verraient leur taille d’écran s’allonger pour atteindre 6,1 et 6,7 pouces.

Les quatre versions devraient bénéficier d’un design inspiré de l’iPhone 4 avec un châssis aux bordures aplaties et non incurvées comme sur les modèles actuels et être compatibles avec les réseaux 5G. Toujours d’après Ming-Chi Kuo, Apple pourrait lancer un iPhone sans fil en 2021 qui reposerait entièrement sur la charge sans fil.