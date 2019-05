Apple pourrait améliorer l'antenne des futurs iPhone

publié le 06/05/2019 à 19:24

Apple pourrait modifier la structure de l'antenne des prochains iPhone. Dans une note publiée par le site spécialisé américain 9to5Mac, l'analyste taïwanais de TF International Ming-Chi Kuo indique que le groupe informatique américain devrait employer du polymère thermoplastique modifié a place du polymère à cristaux liquides utilisé à l'heure actuelle sur les antennes des iPhone X, XS, XS Max et XR, confirmant une première note publiée fin 2018. Cela permettrait à la firme de Cupertino de pouvoir travailler avec un plus grand nombre de fournisseurs tout en élargissant la bande de fréquences captée par son produit vedette.



Le polymère à cristaux liquides utilisé dans la structure de l'antenne des iPhone X, XS, XS Max et XR cause en effet des problèmes de production à l'entreprise qui souhaiterait élargir son nombre de fournisseurs d'antennes afin d'établir un processus de production plus fiable. Le passage au polymère thermoplastique modifié ferait aussi profiter les prochains iPhone d'une meilleure expérience en navigation intérieure. Il augmenterait aussi le coût de production des antennes de 10% à 20% par rapport aux modèles actuels mais serait plus simple à fabriquer.

L'analyste pronostique également l'arrivée du matériau dans les antennes des futurs iPod Pro. En revanche, il estime qu'Apple reviendra au polymère à cristaux liquides sur les iPhone 5G de 2020 lorsque les problèmes de production affectant les antennes actuelles seront réglés. Pour le reste, les prochains iPhone devraient surtout mettre l'accent sur la caméra, avec un appareil photo plus polyvalent pour rivaliser avec les meilleurs smartphones Android du moment. Comme à son habitude, Apple ne commente aucune rumeur concernant ses futurs produits.