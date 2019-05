Apple pourrait abandonner les iPhone 5S, 6, 6 Plus et SE cet automne

publié le 13/05/2019 à 21:10

Apple pourrait couper le cordon avec plusieurs générations d'iPhone cet automne. Après un iOS 11 accompagné par de nombreux dysfonctionnements, le groupe informatique américain avait rectifié le tir avec iOS 12 et offert le téléchargement de son système d'exploitation à tous les appareils déjà compatibles avec la version précédente. La marque à la pomme pourrait changer son fusil d'épaule et mettre en oeuvre une stratégie plus excluante cette année.



Selon les informations du site spécialisé iPhonesoftfr, un certain nombre de modèles ne seront pas éligibles à la mise à jour vers iOS 13. Pour des raisons différentes, les iPhone SE, 5S, lancés en 2016 et 2013, mais aussi les modèles 6 et 6 Plus, les plus vendus à travers le monde, ne pourront pas profiter du mode sombre natif, du nouveau clavier virtuel et des nouvelles fonctionnalités du prochain OS d'Apple. Le site français indique que la compatibilité des iPhone 6s et 6s Plus n'est pas encore garantie. Les iPad Air et iPad Mini 2 seraient aussi sur la sellette.

L'incompatibilité avec iOS 13 n'empêchera pas ces appareils de fonctionner. Après parfois cinq années de bons et loyaux services, ils pourront continuer à être utilisés pendant plusieurs mois. Mais ils ne recevront plus de mises à jour de sécurité d'Apple et la plupart des applications cesseront de fonctionner au fil des mois. Comme à son habitude, Apple n'a pas commenté cette rumeur. Le groupe californien doit donner de plus amples informations sur iOS 13 lors de la conférence WWDC début juin.