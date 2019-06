publié le 15/06/2019 à 08:38

Un instantané de l'actualité du jour accessible d'un simple glissement de doigt vers la droite. En France, le widget Apple News est la porte d'entrée vers l'information pour des millions d'utilisateurs d'iPhone. Quatre articles issus d'une vingtaine de médias nationaux et régionaux sont mis en avant et renouvelés une à plusieurs fois par jour selon un processus de sélection opaque opéré par un algorithme.



Cet outil est une source d'audience considérable pour les sites Internet d'actualité. Un article épinglé dans Apple News peut voir son audience décuplée. Si bien que l'outil représente parfois la première source de trafic pour certains médias, devant Google News ou Facebook. Apple ne fait aucun commentaire sur le sujet.

Aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie, le widget a donné naissance il y a quelques mois à une véritable application d'actualité où les choix éditoriaux sont décidés par des journalistes embauchés par Apple. On ignore quand ce sera le cas dans le reste du monde.

Comment récupérer le widget

En France, certains utilisateurs d'iPhone se plaignent régulièrement de voir le widget disparaître à la suite d'une mise à jour d'iOS ou parfois sans avoir effectué d'opération particulière. Il est possible de récupérer l'outil en effectuant une rapide manipulation.



La première solution est de vérifier si Apple News n'a pas été retiré de la liste des widgets disponibles dans l'affichage du jour. Il faut pour cela scroller tout en bas de la page des widgets et cliquer sur Modifier.



La seconde solution avancée par de nombreux forums spécialisés et le site BFMTech consiste à modifier la région de votre iPhone. Rendez-vous dans les réglages, sur Général, puis sur Langue et Région pour passer de la France aux États-Unis.



Vous devriez alors voir apparaître l'application d'actualité Apple News sur l'écran de votre iPhone. Retournez dans la page dédiée aux widgets pour ajouter le widget Apple News à la liste. Ce dernier doit alors s'afficher avec une sélection d'articles issus de médias américains.



La dernière étape consiste à repasser la région de votre iPhone en France. Normalement, le widget Apple News devrait être disponible avec une sélection d'articles en français. En revanche, l'application américaine ne sera plus disponible.