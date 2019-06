Apple met fin à l'ère d'iTunes ce soir, ce que ça va changer

publié le 03/06/2019 à 16:32

C'est la fin d'une ère musicale. Près de deux décennies après le lancement d'iTunes et de son modèle de vente de musique en ligne à l'unité, Apple va très vraisemblablement sonner le glas de son emblématique produit à l'issue de la conférence d'ouverture de la WWDC organisée ce lundi 3 juin à San José (Californie). Tous les contenus des pages du service sur les réseaux sociaux ont déjà été supprimés.



Selon les informations de plusieurs médias américains de référence, le groupe informatique va remplacer la plateforme par un trio d'applications indépendantes pour Mac répondant chacune à un usage dédié : Musique, TV et Podcasts. Comme il le fait déjà sur l'iPhone et l'iPad.



Lancé en 2001 pour accompagner la sortie du premier iPod, iTunes a accéléré la mutation de l'industrie du disque. Le logiciel a accompagné l'adoption du MP3 face au déclin des ventes physiques et s'est imposé comme la meilleure réponse à la question du piratage qui embarrassait l'industrie musicale à l'aube des années 2000 en fournissant un écosystème complet pour lire la musique, gérer sa bibliothèque et acheter de nouveaux morceaux au sein d'une interface claire et épurée.

Puis iTunes a peu à peu été lesté de nouvelles fonctions. Le logiciel a été utilisé pour configurer le stockage et les paramètres des appareils mobiles Apple (iPhone, iPad ou iPod), effectuer des mises à jour mais aussi pour télécharger des livres, des podcasts et des séries. Il accueille aussi depuis 2015, le service Apple Music. Et a fini par perdre en simplicité ce qu'il a gagné en polyvalence. Il suffit de se rendre dans la rubrique "Store" pour le constater.

Apple veut accélérer l'adoption de ses services

Dans le même temps, l'avènement de la musique en streaming a fini par rendre obsolète la gestion d'une bibliothèque de MP3 sur ordinateur. La grande majorité des utilisateurs accèdent désormais à leurs chansons par l'intermédiaire d'une application sur leur smartphone. Face au déclin du téléchargement de musique, qui ne représente plus que 5% des ventes, Apple mise de plus en plus sur Apple Music, qui compte aujourd'hui plus de 56 millions d'abonnés. Et iTunes a lentement mais sûrement été laissé de côté.



iTunes sera naturellement remplacé par une suite d'applications, dont Apple Music qui héritera des fonctionnalités de gestion de bibliothèque et de synchronisation des anciens appareils. Les contenus relatifs aux films et aux séries disponibles sur iTunes seront déportés vers le service de streaming Apple TV Plus, annoncés fin mars pour concurrencer Netflix à moyen terme dans la vidéo à la demande.



En tirant un trait sur son application historique, Apple aligne la stratégie du Mac avec celle de l'iPhone et de l'iPad qui proposent déjà des applications séparées pour la musique, la télévision et les podcasts. Ce mouvement s'inscrit dans la volonté du groupe d'accélérer le développement de son offre de services afin de réduire sa dépendance à l'iPhone, dont la croissance a ralenti lors des derniers trimestres.