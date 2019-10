publié le 28/10/2019 à 19:03

Les AirPods Pro sont officiels. Attendue depuis plusieurs semaines, la mise à jour majeure des écouteurs sans fil d’Apple a été annoncée ce mercredi 30 octobre par Apple sur son site. La nouvelle génération du best-seller du groupe informatique américain sera disponible ce mercredi 30 octobre au prix de 279 euros, contre 229 euros pour les AirPods 2 équipés d’un étui de chargement sans fil.

Cette hausse de prix conséquente s’explique par les fonctionnalités introduites par Apple. Ces nouveaux écouteurs bénéficient d’une technologie d’annulation du bruit ambiant pour permettre à l’utilisateur de s’isoler du monde extérieur, comme le proposent déjà les modèles concurrents de Sony et Bose vendus aux alentours de 250 euros.

Baptisée Adaptative EQ, la fonctionnalité est assurée par deux microphones couplés à un logiciel. Tournés vers l’extérieur et l’intérieur, ils analysent les bruits ambiants pour assurer un double filtrage et déterminer les fréquences à atténuer afin d’offrir l’expérience la plus immersive possible. Selon Apple, le système adapte ainsi le signal sonore jusqu’à 200 fois par seconde.

Il sera possible de moduler le niveau de réduction du bruit et de choisir entre plusieurs modes pour laisser filtrer certains bruits de l’environnement, comme les informations relatives au trafic dans les transports ou les personnes autour de soi, ou, au contraire, pour se couper totalement du monde extérieur.

Les AirPods proposent enfin une technologie d'annulation du bruit ambiant Crédit : APple

Les AirPods Pro inaugurent aussi un nouveau design intra-auriculaire qui devrait régler les problèmes de maintien dans les oreilles de certains utilisateurs. Ils seront livrés avec trois embouts en silicone différents, pour s’adapter à la morphologie de chaque oreille, et toujours fournis avec un boîtier de chargement. Apple promet quatre heure et demi d’autonomie et jusqu'à 24 heures d’utilisation avec la recharge du boîtier. Les AirPods Pro sont également annoncés résistants à l’eau et à la sueur pour une meilleure utilisation en extérieur.