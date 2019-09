Le prix des anciens iPhone à la baisse après la présentation de l'iPhone 11

publié le 10/09/2019 à 23:38

Apple persiste et signe dans la stratégie tarifaire à deux vitesses enclenchée avec le lancement de l'iPhone X en 2017. Le groupe informatique américain a dévoilé mardi 10 septembre à son siège californien de Cupertino trois nouvelles versions de son produit vedette, qui représente aujourd'hui un peu moins de 50% de ses recettes.

Disponible en magasin le 20 septembre, l'iPhone 11 sera vendu à partir de 699 dollars (809 euros en France), un tarif plus abordable que son prédécesseur qui doit permettre à Apple de reprendre du terrain à la concurrence chinoise. Dans le même temps, Apple va proposer l'iPhone 11 Pro et l'iPhone 11 Pro Max à partir de 1.159 et 1.259 euros, deux modèles plus sophistiqués qui permettent à l'entreprise d'asseoir son positionnement très haut de gamme.

L'arrivée de ces nouveaux modèles au catalogue d'Apple pousse les plus anciens vers la sortie. L'iPhone 7 et l'iPhone 7 Plus ne sont plus proposés à la vente dans les réseaux officiels du groupe. Comme l'an dernier, Apple abandonne aussi le modèle le plus premium de l'année écoulée. L'iPhone XS rejoint l'iPhone X au panthéon des anciennes gloires de la marque à la pomme. Le seul moyen de se procurer ces modèles est désormais de se tourner vers un revendeur comme Darty, la Fnac, Boulanger, CDiscount ou vers les opérateurs.

L'iPhone le plus abordable de la gamme est désormais l'iPhone 8, vendu à partir de 539 euros en France avec 64 Go de stockage. L'iPhone XR reste au catalogue à partir de 709 euros, 150 euros de moins qu'à son lancement il y a un an. Cette mise à jour permet à Apple de clarifier sa gamme de smartphone. Les utilisateurs désireux de profiter des dernières innovations du groupe se tourneront vers l'iPhone 11 ou vers l'iPhone 11 Pro. Ceux qui souhaitent changer leur vieil iPhone à moindre frais peuvent acquérir un iPhone 8 ou un iPhone XR au rabais, pour plusieurs centaines d'euros de moins.