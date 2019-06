publié le 04/06/2019 à 14:32

Lundi 3 juin, lors de la conférence d'ouverture de la WWDC, Apple a présenté le nouveau Mac Pro. L'ordinateur, conçu pour les professionnels exigeants, n'avait pas changé depuis 6 ans. Le nouveau-né d'Apple est un monstre de puissance. Il peut notamment stocker jusqu'à 1,5 téraoctet de mémoire vive et afficher des contenus cinéma en 3D.



La tour de bureau, en aluminium chromé, est composée de nombreuses grilles d'aération qui permettent d'optimiser son efficacité, un ordinateur froid étant plus performant. Modulable, la tour peut accueillir davantage de cartes mémoires et de disques dur que le précédent Mac Pro. Elle bénéficie de poignets et de roulettes en option afin d'être facilement transportable. Ce format, plus classique et plus pratique, contraste avec le style minimaliste et design de la marque. Mais il répond aux critiques des utilisateurs, qui jugeaient l'ancien trop compact et manquant de capacités d'extension.

Le nouveau look du Mac Pro a suscité de nombreuses réactions. Sur Twitter, les internautes s'en sont donnés à cœur joie et l'ont comparé à... une râpe à fromage. Ou encore à un accessoire de pédicure.

Let me introduce : the Mac and Cheese #WWDC19 pic.twitter.com/ThAKU3OGOt — Maxence ¿¿¿ (@_MaxenceM_) 3 juin 2019

Ya'll say the Mac Pro is a cheese grater, but I'm gonna use mine to get beach ready feet. #WWDC19 pic.twitter.com/vuYkmjlD50 — ¿¿¿ (@shehasnophile) 3 juin 2019

Pour vous le procurer, comptez minimum 6.000 dollars pour sa version d'origine. Et pour 5.000 dollars de plus, vous aurez droit au nouvel écran Rétina 32 pouces, doté d'une résolution inédite de 6K, soit 20 millions de pixel.