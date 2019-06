Apple lance un nouveau Mac Pro modulaire et surpuissant

publié le 04/06/2019 à 07:22

Il n'avait pas été rafraîchi depuis 2013. Apple a profité de la conférence d'ouverture de la WWDC organisée lundi 3 juin à San José (Californie) pour mettre à jour son ordinateur le plus puissant, le Mac Pro, dédié aux professionnels les plus exigeants. Exit la tour en forme de vase cylindrique au look minimaliste, le Mac Pro 2019 adopte un format rectangulaire de PC de bureau plus conventionnel caractérisé par un revêtement en aluminium chromé, de nombreuses grilles d'aération et des poignées de transport...qui lui ont valu d'être comparé à une râpe à fromage par certains lors de sa présentation.



Le Mac Pro est une machine modulaire. Contrairement à son aîné, dont la forme ovoïdale limitait les possibilités d'extension interne, le dernier-né est conçu pour s'ouvrir facilement afin de modifier aisément les composants qui l'animent à l'intérieur. Proposé à partir de 6.000 dollars dans sa configuration d'origine, le Mac Pro peut accueillir de 8 à 28 processeurs Intel Xeon, jusqu'à 1,5 To de mémoire vive, de 256 à 4 To de stockage en Flash et dispose de huit slots PCI pour ajouter des composants. On retrouve aussi une connectique complète avec deux ports Thunderbolt 3, deux ports Ethernet 10G et une alimentation de 140 Watts.

Monstre de puissance, le nouveau Mac Pro peut gérer des contenus cinéma en 3D et des scènes tournées en 4K et en 8K avec une ou deux cartes graphiques AMD Radeon Pro 580X, Radeon Pro Vega ou Pro Vega II Duo. Moyennant 5.000 dollars, il est possible de lui adjoindre le Pro Display XDR, un nouvel écran Rétina 32 pouces taillé pour les professionnels de l'image capable de produire un pic de lumière HDR de 1600 nits et doté d'une résolution inédite de 6K, soit 20 millions de pixels.

Le Mac Pro et son écran Display Pro XDR repoussent les limites pour séduire les créatifs Crédit : AFP