Apple lance son service de vidéo à la demande dans le monde entier

publié le 24/10/2018 à 11:09

Après l'Apple TV et le décodeur, c'est un abonnement de streaming vidéo, calqué sur ceux d'Amazon Prime Video et de Netflix, qu'Apple compte lancer aux États-Unis au premier semestre 2019, avant une expansion mondiale plus tard la même année, révèle un rapport publié mardi 23 octobre par The Information.



Malgré la position dominante d'Apple en termes de vente de smartphones dans le monde, il semble que la société californienne ait loupé le coche en matière de streaming vidéo. Un retard qu'elle s'applique désormais à rattraper. Son service proposera une combinaison de programmes, un accès à des services tiers et la possibilité de s'abonner directement à des bouquets de chaînes. Apple constituera un nouveau concurrent face aux solides Netflix et Amazon, largement en tête de marche.

Le service sera limité aux propriétaires d'appareils iOS. Apple ne semble pas vouloir laisser le logiciel exister en dehors de son matériel, contrairement à ses concurrents qui disposent de nombreux points d'accès. De fait, pour mieux contrer ses adversaires, le service sera gratuit.

Côté programmation, Apple aurait notamment signé un contrat avec Oprah Winfrey pour la diffusion de ses shows. Deux émissions pour enfants ont également été commandées aux créateurs de "Rue Sésame", ainsi qu'une émission dystopique à la "Hunger Games" intitulée "See", plusieurs œuvres des réalisateurs de "La La Land" et de "Battlestar Galactica". Thriller, drame spatial et adaptations... sont également prévus.