Apple lance ses nouveaux AirPods : quelles différences avec les précédents ?

publié le 20/03/2019 à 16:40

Apple semble avoir décidé d'annoncer toutes ses nouveautés matérielles en amont de la keynote du 25 mars pour mieux se concentrer sur la présentation de son service de vidéo à la demande concurrent de Netflix et de son kiosque de presse qui doivent amorcer une nouvelle étape de son existence d'entreprises de services.



Après avoir annoncé le lancement de deux nouveaux iPad, lundi, et celui de nouveaux iMac plus puissants, mardi, le groupe informatique américain a officialisé ce mercredi 20 mars une nouvelle version de ses écouteurs AirPods.

Contrairement à ces derniers jours, où l'entreprise avait dévoilé ses nouveautés par voie de communiqué de presse, les nouveaux AirPods ont été annoncés sur Twitter où le CEO d'Apple, Tim Cook, a mis en ligne une photo de lui tenant un iPad sur lesquels était dessinée une paire de AirPods. La boutique en ligne d'Apple a été mise à jour dans la foulée pour accueillir une section consacrée au nouveau produit avant qu'un communiqué de presse ne soit diffusé quelques minutes plus tard.

Cette nouvelle génération d'AirPods n'apporte pas d'innovation majeure aux AirPods qui se sont imposés comme l'un des plus grands succès de la marque à la pomme depuis leur sortie fin 2016. Le design ne change pas. Les oreillettes ressemblent toujours à des haricots blancs logés dans le creux de l'oreille.

Un nouveau boîtier rechargeable sans-fil

Le principal changement concerne leur étui de chargement. Il est désormais possible de choisir entre le boîtier classique, rechargeable en Lightning-USB, et un nouvel étui rechargeable sans-fil. Ce dernier peut faire le plein d'énergie sur une station de recharge compatible Qi. Il est possible de l'acheter en option au prix de 89 euros.



Apple améliore légèrement l'autonomie des écouteurs. Une charge de quinze minutes suffit désormais à obtenir trois heures d'écoute et deux heures de conversation. Il fallait avant une quarantaine de minutes pour cela. Chargé à bloc, l'étui permet toujours de délivrer vingt-quatre heures d'autonomie.

Des performances légèrement améliorées

À l'intérieur des AirPods, on retrouve désormais une puce Apple H1 spécialement conçue pour les oreillettes. Apple promet une connexion sans-fil plus rapide et plus stable et un temps de connexion une fois et demi plus rapide pour les appels téléphoniques. Les nouveaux AirPods passeraient aussi deux fois plus rapidement d'une source à une autre et réduiraient d'un tiers la latence pour les jeux vidéo.



Les AirPods prennent désormais en charge la commande vocale "Hey Siri" pour activer l'assistant d'Apple. Ils sont aussi capables de détecter si vous utiliser une ou deux oreillettes pour moduler le son en fonction.

Plus chers que l'ancienne version

Les nouveaux AirPods sont disponibles dès à présent sur la boutique en ligne d'Apple et dans les Apple Store au prix de 229 euros. La version avec boîtier de charge filaire est proposée à 179 euros. Samsung lancera à la fin du mois ses propres écouteurs sans-fil Galaxy Buds avec charge sans-fil et autonomie de 6h30 au prix de 150 euros.