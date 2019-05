Apple lance le MacBook Pro le plus rapide de son histoire

publié le 22/05/2019 à 12:52

Apple a annoncé par surprise une mise à jour de ses ordinateurs portables MacBook Pro par le biais d'un communiqué publié dans la soirée du mardi 21 mai. Seuls les modèles les plus hauts de gamme, soit ceux qui sont équipés d'une Touch Bar, l'écran Oled placé au-dessus du clavier pour afficher des touches virtuelles, sont concernés par ces changements, dans leur version 13 et 15 pouces. Les évolutions touchent à la fois les performances et le clavier des machines.



La première nouveauté est l'intégration de puces Intel de neuvième génération. Un an après avoir adopté les processeurs Intel Core i7 et i9 de huitième génération à six coeurs, les MacBook Pro passent aux Core i7 et i9 de neuvième génération. Ces puces peuvent contenir jusqu'à 8 coeurs pour la version grand format et rendre l'ordinateur 40% plus rapide que le modèle à cinq coeurs.

Selon les configurations, le prix des MacBook Pro avec Touch Bar s'étire désormais de 1.999 euros à 3.519 euros pour la configuration avec fréquence Turbo Boost à 5 GHz. Cette nouvelle gamme est présentée par Apple comme la plus rapide de l'histoire de son ordinateur portable.

L'autre nouveauté à trait au fameux clavier papillon des MacBook Pro. Apple utilise désormais de nouveaux matériaux censés corriger les problèmes rencontrés par les trois précédentes générations du clavier. Depuis 2015, de nombreux clients se sont plaints de touches bloquées ou inactives et de répétition de caractères.



Le MacBook Pro 13 pouces sans Touch Bar ne bénéficient pas de ces changements. Il reste équipé de puces Intel Core i7 et i9 à quatre coeurs de septième génération et d'un clavier papillon de deuxième génération. En revanche, tous les modèles de MacBook peuvent désormais bénéficier d'une réparation en Apple Store après la garantie d'un an pour les difficultés relatives au clavier.