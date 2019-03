publié le 18/03/2019 à 16:24

Apple n'aura finalement pas attendu la conférence du lundi 25 mars pour dévoiler ses nouveaux produits. Le groupe informatique américain a annoncé ce lundi 18 mars dans un bref communiqué de presse le lancement de deux nouvelles références dans sa gamme de tablettes. La keynote organisée dans une semaine à San Francisco devrait logiquement être quasi-exclusivement consacrée aux nouveaux services lancés par l'entreprise californienne, dont le très attendu concurrent de Netflix.



Un nouvel iPad Air et un nouvel iPad Mini viennent donc s'ajouter à l'iPad classique et l'iPad Pro dans le catalogue de la marque à la pomme. Les deux tablettes n'avaient pas été mises à jour depuis fin 2014 pour la première et fin 2015 pour la seconde. La boutique en ligne de l'entreprise a été mise à jour à la mi-journée.

Ces nouvelles versions bénéficient pour l'essentiel de davantage de puissance grâce à l'intégration du processeur qui équipe déjà la dernière génération d'iPhone et de plus d'espace de stockage. Elles deviennent aussi compatibles avec les derniers accessoires lancés par la firme de Cupertino et la réalité augmentée. Mais elles n'héritent pas du design borderless et du système Face ID des derniers iPad Pro.

Un iPad Mini aussi puissant que l'iPhone XS

Il n'avait pas été mis à jour depuis plus de trois ans et demi. Apple remet au goût du jour sa tablette miniature en la dotant du processeur Apple A12 Bionic au coeur des derniers iPhone en remplacement du vieillissant A8 qui propulsait jusqu'ici son prédécesseur. Elle se positionne ainsi comme le meilleur compromis de la gamme entre la puissance et la mobilité.



La dalle ne change pas. L'iPad Mini nouvelle génération propose toujours un écran Rétina de 7,9 pouces avec la plus haute densité de pixels de la gamme (326 ppp) mais aussi la technologie True Tone.



Ce dernier prend désormais en charge le stylet Apple Pencil, mais seulement la première génération de l'accessoire, vendue 99 euros sur le site d'Apple. La version la plus récente reste réservée aux iPad Pro.

L'iPad Mini prend désormais en charge le sytlet d'Apple Crédit : Apple

La partie photo ne change pas. On retrouve toujours un capteur principal de définition 8 Mpx et un capteur 7 Mpx à l'avant. Les versions vendues avec connexion WiFi et cellulaire intègrent un emplacement nano-SIM mais aussi une eSIM virtuelle, comme les derniers iPhone.

Un iPad Air entre l'iPad Pro 11 pouces et l'iPad 2018

De son côté, l'iPad Air hérite d'un écran Rétina de 10,5 pouces, comme l'ancien iPad Pro. La dalle propose les mêmes caractéristiques que l'iPad Mini, dont l'affichage True Tone et la compatibilité avec l'Apple Pencil 1. Il gagne quelques millimètres de finesse.



La tablette bénéficie elle aussi de la puissance de la dernière puce A12 Bionic qui lui permet de prendre en charge les applications de réalité augmentée mises en avant par Apple dans le domaine de l'éducation notamment.

Les derniers iPad bénéficient d'un gain de puissance avec la puce A12 Bionic de l'iPhone XS Crédit : Apple

Signe de la volonté d'Apple de positionner ce nouvel iPad d'entrée comme un appareil de productivité, le nouvel iPad Air est doté d'un Smart Connector permettant de connecter un clavier. Il se situe à mi-chemin entre l'iPad lancé par Apple en mars dernier et les derniers iPad Pro commercialisés en fin d'année dernière.



Les deux nouveaux modèles se rechargent toujours avec une prise Lightning comme l'iPhone. L'USB-C reste l'affaire des iPad Pro. Ils se déverrouillent avec le bouton Touch ID et n'embarquent pas Face ID, réservé à l'iPad Pro également.

Les tarifs des nouveaux iPad par rapport au reste de la gamme

- iPad Mini 64 Go 459 euros en version WiFi et 599 euros avec WiFi + cellulaire



- iPad Mini 256 Go 629 euors en version WiFi et 769 euros avec WiFi + cellulaire



- iPad Air 64 Go 569 euros en version WiFi et 709 euros avec WiFi + cellulaire



- iPad Air 256 Go 739 euros en version WiFi et 879 euros avec WiFi + cellulaire



Les deux modèles sont proposés avec 64 et 256 Go d'espace de stockage. Ils sont déclinés en trois coloris argent, gris sidéral et or. Ils seront disponibles au mois d'avril.



L'iPad de 9,7 pouces avec la puce Apple A10 de l'iPhone 7 reste au catalogue pour 100 à 200 euros de moins que ces deux modèles. L'iPad Pro 11 pouces avec puce A12 Bionic et Face ID débute à partir de 899 euros.

La nouvelle gamme d'iPad d'Apple Crédit : Apple