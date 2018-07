publié le 09/07/2018 à 06:42

Apple est, depuis plusieurs années, l'entreprise la plus riche du monde. Et elle s'apprête à dépasser prochainement les 1.000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Ce serait une première mondiale. À moins qu'Amazon ne la rattrape d'ici là.



Début janvier, le géant du commerce en ligne pesait 50% de moins qu'Apple. L'écart n'est plus que de 10%. Laquelle des deux entreprises sera la premiere à atteindre une valeur de 1.000 milliards ? Les deux, en tout cas, devraient dépasser rapidement cette barre symbolique. Mais qui, au fond, ne veut pas dire grand'chose.

Si on revient à Apple, ce chiffre reflète moins la valeur de l'entreprise elle-même que la perception qu'ont les investisseurs dans Apple, la confiance qu'ils ont en elle. Apple a un atout maître, c'est l'iPhone.

Depuis plusieurs années, les investisseurs se demandent si ce n'est pas dangereux d'être aussi dépendent d'un seul produit. On a vu notamment que des ventes ponctuellement décevantes en Chine peuvent avoir des effets sur les résultats de la compagnie.



Mais même si la croissance du nombre d'iPhone vendus ralentit - car le marché devient mature, il y a moins de nouveaux consommateurs à conquérir -, le prix moyen de l'iPhone augmente, et Apple continue donc de grossir.



Et quand vous perdez votre iPhone, quand le cassez ou qu'il est trop vieux, et bien il est probable que vous cherchiez à en acheter un neuf. Apple a d'ailleurs été accusé ces derniers mois d'avoir accéléré l'obsolescence de ses iPhones, les avoir ralentis avec les mises à jour. La marque assure que c'était au contraire pour préserver les batteries. Mais elle tente de corriger cette réputation aujourd'hui.



Apple produit toujours des Mac, mais ce n'est plus sa priorité. Les iPad perdent de leur intérêt, car ils sont concurrencés par les écrans plus grands de l'iPhone. Apple Watch n'a pas eu le succès espéré, mais un adversaire ne s'est pas imposé sur les montres connectées.



Samsung est un concurrent sur les téléphones intelligents, mais a connu des revers. Donc l'avenir de l’entreprise la plus riche du monde dépend toujours de cet appareil sorti il y a onze ans ici, ce qui dans l'économie numérique est extrêmement ancien.



Apple cherche à se diversifier. Je vais vous donner un seul exemple. Apple va devenir rapidement un acteur majeur de la télévision. Elle vient, par exemple, de signer un contrat pour une série d'émissions produites par Oprah Winfrey, la papesse de la télé américaine. Et d’autres vont suivre. Pourquoi ? Pour concurrencer Netflix.