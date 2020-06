Apple imagine le selfie de groupe à l'ère du coronavirus

publié le 08/06/2020 à 14:01

Apple a imaginé une fonctionnalité taillée pour les sociétés contraintes de cohabiter avec un virus éminemment contagieux : le selfie de groupe chacun chez soi. L'entreprise informatique américaine vient de se voir octroyer un brevet pour un logiciel capable de générer des selfies de groupe artificiels, rapporte The Verge, ce qui permettrait de réaliser des selfies à plusieurs à partager sur les réseaux sociaux même en étant socialement éloigné de ses amis.

Selon la description du document, découvert par le site spécialisé Patently Apple, un utilisateur d'iPhone n'aurait qu'à inviter des amis à prendre part à une photo de groupe, le logiciel se chargerait ensuite d'assembler leurs images au sein d'une seule et même photo. La fonctionnalité serait intégrée directement dans l'application photo native de l'iPhone et fonctionnerait avec des photos prises sur le vif ou des images enregistrées sur la mémoire des appareils. Elle fonctionnerait aussi avec des vidéos en direct et pourrait être intégrée aux appels visio FaceTime.

Apple a déposé un brevet décrivant une fonction de selfies de groupe à distance Crédit : Patently Apple

À l'heure où le coronavirus continue de circuler à travers le monde et où la perspective d'une deuxième vague de contaminations n'est pas encore totalement exclue à l'automne, cette fonctionnalité aurait le mérite d'adapter le selfie aux impératifs de distanciation sociale qui prévalent en temps de pandémie. Même si elle n'a vraisemblablement pas été pensée pour ça à l'origine, Apple ayant déposé son premier brevet fin 2018. Comme toujours avec ce type de document, la prudence est de mise. Rien n'indique pour l'instant que le brevet accouchera d'une fonctionnalité déployée à grande échelle par le groupe.